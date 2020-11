Pulga Rodríguez: "Soy de festejar poco los goles"

Una vez terminado el compromiso admitió que "quise tirar el centro y se metió en el segundo palo, le pegué tres dedos, a veces intento hacer esas cosas a veces salen y otras no. Fue un linfo gol para darnos tranquilidad para ganar el partido".

Más adelante reconoció que "uno está contento cuando entra y hace las cosas bien, estamos convirtiendo, el equipo gana, después si me toca estar 5', 10' o 20', siempre busco hacer la cosas bien. Se están dando las cosas, hay que seguir por este camino, van tres fechas, hay que seguir de la misma manera".

Cuando le preguntaron porqué no festeja los goles, Rodríguez expresó que "no es que festej, siempre estoy tranquilo para festejar los goles, me caracterizo por eso, en Tucumán, en Colón por ahí con Zulia fue un desahogo. A veces cuando veo me soprendo. Mi mujer, mi hijo me dicen. Uno es mejor abrazarse que festejarlo, el año pasado también lo hice así, son festejos tranquilos".

https://twitter.com/ColonOficial/status/1328549104079790080 Con este golazo del Pulga Rodríguez Colón sellaba el resultado del partido. #VamosColón ❤ pic.twitter.com/kaKfHpFgeO — Club Atlético Colón (en ) (@ColonOficial) November 17, 2020

La presencia del delantero estuvo en duda por un problema muscular, aunque añadió que "estoy bien de la lesión, no pude hacer fútbol el viernes, Eduardo (Domínguez) me pidió que no hiciera para llegar bien al partido, los minutos que jugué me sentí bien, hay que seguir trabajando, esto es partido a partido, si las cosas las seguimos haciendo bien, todo es en función del equipo, queremos al igual que Eduardo, seguir por este camino".