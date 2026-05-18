Colón perdió solidez, no solo en las estadísticas, sino también en el juego

Más allá de los goles en contra que sufrió Colón, la realidad indica que el equipo perdió solidez y los rivales llegan al área sabalera con mayor facilidad

Con el correr de los partidos, Colón fue perdiendo solidez.

A veces los números son contundentes para explicar la realidad . Y otras veces no tanto, ya que las estadísticas no terminan de evidenciar lo que sucede.

Y en ese punto está Colón, ya que más allá de los goles que viene recibiendo, el equipo fue perdiendo solidez defensiva y los rivales le llegan con mayor facilidad.

A veces no solo hay que ver los goles en contra, sino también las situaciones que le generan los equipos. Al Sabalero le marcaron 11 goles en 13 partidos, pero le convirtieron en cuatro de los últimos cinco encuentros que disputó.

Si bien Estudiantes le marcó un solo gol, el equipo local desperdició algunas chances concretas, ganando en varias ocasiones de cabeza en el área sabalera.

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Colón sufre por los laterales y los dos marcadores centrales, ya no son tan seguros como en los primeros partidos. En el arranque del torneo, el equipo se mostraba más sólido que en este presente.

No es para dramatizar la situación, pero sí para corregir cuanto antes. Fundamentalmente, cuando el equipo juega en condición de visitante.

Y lo más preocupante, es que Colón juega con tres volantes de marca, pero aún así le llegan y le convierten. De hecho, contra All Boys cuando armo una formación más ofensiva le fue mejor y no recibió goles.

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El gran problema de Colón es que no sabe defenderse con la pelota. Cuando hace un gol, inmediatamente retrocede y cede la posesión del balón.

Eso hace que el rival comience a manejar la pelota y a jugar en campo rojinegro. Y cuando Colón defiende más cerca de su arco, está más propenso a sufrir y es lo que sucedió en los últimos partidos.

A Colón le marcaron seis goles en los últimos cinco partidos. Pero más allá de los números mencionados, bien pudo sufrir algunos goles más, ya que Tomás Paredes con Deportivo Morón y Matías Budiño con All Boys fueron figuras.