Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón perdió solidez, no solo en las estadísticas, sino también en el juego

Más allá de los goles en contra que sufrió Colón, la realidad indica que el equipo perdió solidez y los rivales llegan al área sabalera con mayor facilidad

Ovación

Por Ovación

18 de mayo 2026 · 09:33hs
Con el correr de los partidos

IG caestudiantes

Con el correr de los partidos, Colón fue perdiendo solidez.

A veces los números son contundentes para explicar la realidad. Y otras veces no tanto, ya que las estadísticas no terminan de evidenciar lo que sucede.

Colón perdió solidez y los números así lo indican

Y en ese punto está Colón, ya que más allá de los goles que viene recibiendo, el equipo fue perdiendo solidez defensiva y los rivales le llegan con mayor facilidad.

A veces no solo hay que ver los goles en contra, sino también las situaciones que le generan los equipos. Al Sabalero le marcaron 11 goles en 13 partidos, pero le convirtieron en cuatro de los últimos cinco encuentros que disputó.

Si bien Estudiantes le marcó un solo gol, el equipo local desperdició algunas chances concretas, ganando en varias ocasiones de cabeza en el área sabalera.

LEER MÁS: Barrios y Rasmussen comenzarán a jugar "condicionados" en Colón

Colón sufre por los laterales y los dos marcadores centrales, ya no son tan seguros como en los primeros partidos. En el arranque del torneo, el equipo se mostraba más sólido que en este presente.

No es para dramatizar la situación, pero sí para corregir cuanto antes. Fundamentalmente, cuando el equipo juega en condición de visitante.

Y lo más preocupante, es que Colón juega con tres volantes de marca, pero aún así le llegan y le convierten. De hecho, contra All Boys cuando armo una formación más ofensiva le fue mejor y no recibió goles.

LEER MÁS: Colón, con una deuda cada vez más pesada como visitante

El gran problema de Colón es que no sabe defenderse con la pelota. Cuando hace un gol, inmediatamente retrocede y cede la posesión del balón.

Eso hace que el rival comience a manejar la pelota y a jugar en campo rojinegro. Y cuando Colón defiende más cerca de su arco, está más propenso a sufrir y es lo que sucedió en los últimos partidos.

A Colón le marcaron seis goles en los últimos cinco partidos. Pero más allá de los números mencionados, bien pudo sufrir algunos goles más, ya que Tomás Paredes con Deportivo Morón y Matías Budiño con All Boys fueron figuras.

Colón estadísticas equipo
Noticias relacionadas
colon necesita que bonansea transforme sacrificio en goles

Colón necesita que Bonansea transforme sacrificio en goles

colon espera una ayuda desde floresta para sostenerse arriba en la zona a

Colón espera una ayuda desde Floresta para sostenerse arriba en la Zona A

Luego de la expulsión ante Godoy Cruz, el DT de Colón Ezequiel Medrán no volvió a tener en cuenta a Matías Godoy.

Godoy cumplió con la suspensión, menos para el DT Ezequiel Medrán

barrios y rasmussen comenzaran a jugar condicionados en colon

Barrios y Rasmussen comenzarán a jugar "condicionados" en Colón

Lo último

La gripe A gana terreno en Santa Fe y refuerzan el monitoreo sanitario: los casos crecieron 91% en dos semanas

La gripe A gana terreno en Santa Fe y refuerzan el monitoreo sanitario: los casos crecieron 91% en dos semanas

Triunfo de los argentinos Etcheverry y Ugo Carabelli en el ATP 500 de Hamburgo

Triunfo de los argentinos Etcheverry y Ugo Carabelli en el ATP 500 de Hamburgo

Mourinho ya tendría todo listo para su regreso al Real Madrid

Mourinho ya tendría todo listo para su regreso al Real Madrid

Último Momento
La gripe A gana terreno en Santa Fe y refuerzan el monitoreo sanitario: los casos crecieron 91% en dos semanas

La gripe A gana terreno en Santa Fe y refuerzan el monitoreo sanitario: los casos crecieron 91% en dos semanas

Triunfo de los argentinos Etcheverry y Ugo Carabelli en el ATP 500 de Hamburgo

Triunfo de los argentinos Etcheverry y Ugo Carabelli en el ATP 500 de Hamburgo

Mourinho ya tendría todo listo para su regreso al Real Madrid

Mourinho ya tendría todo listo para su regreso al Real Madrid

Colón y Lago acordaron un vínculo con varias condiciones muy particulares

Colón y Lago acordaron un vínculo con varias condiciones muy particulares

Cuando los cambios en Colón no cambian nada, o en todo caso empeoran el rendimiento

Cuando los cambios en Colón no cambian nada, o en todo caso empeoran el rendimiento

Ovación
Colón y Lago acordaron un vínculo con varias condiciones muy particulares

Colón y Lago acordaron un vínculo con varias condiciones muy particulares

Barrios y Rasmussen comenzarán a jugar condicionados en Colón

Barrios y Rasmussen comenzarán a jugar "condicionados" en Colón

Godoy cumplió con la suspensión, menos para el DT Ezequiel Medrán

Godoy cumplió con la suspensión, menos para el DT Ezequiel Medrán

Colón espera una ayuda desde Floresta para sostenerse arriba en la Zona A

Colón espera una ayuda desde Floresta para sostenerse arriba en la Zona A

Defensores se juega una chance importante ante el colista Chaco For Ever

Defensores se juega una chance importante ante el colista Chaco For Ever

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe