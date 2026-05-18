Día de la Escarapela: por qué se celebra este lunes 18 de mayo

Cada 18 de mayo se recuerda en Argentina uno de los símbolos patrios más representativos de la historia nacional, la escarapela

Día de la Escarapela, por que se celebra este lunes 18 de mayo

El 18 de mayo se conmemora en Argentina el Día de la Escarapela , una fecha dedicada a uno de los símbolos patrios más importantes del país. Aunque suele utilizarse especialmente durante las fechas patrias, su historia está directamente vinculada a los primeros años de la independencia argentina.

La escarapela argentina fue reconocida oficialmente en 1812 por el Primer Triunvirato , luego de un pedido realizado por Manuel Belgrano . El prócer buscaba un distintivo que identificara a las tropas patriotas y ayudara a diferenciarse de los ejércitos realistas durante las luchas por la independencia.

Entre los datos históricos más importantes sobre la escarapela aparecen:

Sus colores son celeste y blanco

Fue oficializada en 1812

Está vinculada a Manuel Belgrano

Es uno de los símbolos patrios argentinos

En 1935 el Consejo Nacional de Educación instituyó al 18 de mayo como Día de la Escarapela, uno de nuestros emblemas patrios más representativos. Se eligió ese día en conmemoración a la fecha de 1812 en la que el Primer Triunvirato la instituyó como símbolo patrio nacional.

Con el paso del tiempo, la escarapela se transformó en un emblema de identidad nacional y suele utilizarse en actos escolares, celebraciones patrias y eventos oficiales. En muchas escuelas del país, además, los alumnos realizan actividades especiales durante esta fecha.

Actualmente, el Día de la Escarapela funciona como una oportunidad para recordar parte de la historia argentina y reforzar el valor de los símbolos nacionales. Su uso continúa siendo una de las tradiciones patrias más representativas del país.