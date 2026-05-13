Nuevo contratiempo para Medrán en Colón: se lesionó Tomás Paredes

Ezequiel Medrán sufrió una nueva baja en el plantel de Colón por una lesión muscular. Esta no podrá contar con Tomás Paredes para el duelo ante Estudiantes de Buenos Aires.

Cuando parecía haber encontrado una solución de emergencia en un momento delicado, Colón recibió una mala noticia pensando en la continuidad de la Primera Nacional: Tomás Paredes se lesionó y no podrá estar disponible para los próximos compromisos del equipo.

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El arquero, que había tenido que asumir la titularidad tras la lesión de Matías Budiño, terminó con una molestia muscular que sería un desgarro, situación que lo dejaría cerca de tres semanas inactivo.

Una aparición que había dejado tranquilidad en Colón

Paredes debió aparecer en un contexto de máxima exigencia y respondió de gran manera. El juvenil custodió el arco sabalero en los partidos frente a Racing de Córdoba y Deportivo Morón, mostrando seguridad, personalidad y respuestas importantes en momentos claves.

Paredes y Budiño.jpg Prensa Colón

Sus actuaciones habían generado tranquilidad en el cuerpo técnico de Ezequiel Medrán, sobre todo teniendo en cuenta que Colón atravesaba una etapa donde necesitaba resultados inmediatos para sostenerse en los primeros puestos de la Zona A.

Sin embargo, justo cuando comenzaba a consolidarse como una alternativa confiable, apareció esta lesión muscular que lo obligará a frenar.

Tomás Giménez volverá a ser promovido

Con este panorama, Medrán deberá rearmar nuevamente el puesto. Todo indica que Tomás Giménez volverá a ser promovido al plantel profesional para ocupar el lugar de arquero suplente, tal como ocurrió en los encuentros donde Paredes fue titular.

De esta manera, Colón vuelve a sufrir movimientos en una posición sensible, en medio de una temporada donde las lesiones también obligaron a constantes modificaciones.

Medrán analiza si toca algo más

Más allá del cambio obligado en el arco, el entrenador sabalero podría repetir buena parte del equipo que viene de derrotar a All Boys en el Brigadier López.

Aunque no se descartan retoques pensando en el duelo del sábado a las 15.30 frente a Estudiantes de Buenos Aires, especialmente por las características del partido y el flojo rendimiento que viene mostrando el equipo fuera de Santa Fe.

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En ese sentido, Matías Muñoz aparece como una alternativa concreta para ingresar por Darío Sarmiento, en una variante que apuntaría a darle más equilibrio, recuperación y combatividad al mediocampo.

Así, mientras Colón intenta sostenerse en la pelea grande de la Primera Nacional, Medrán vuelve a verse obligado a resolver problemas inesperados dentro de un plantel que sigue sufriendo contratiempos físicos.