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El extraño caso Matías Godoy en Colón: la ausencia que abrió interrogantes

Ezequiel Medrán intentó bajarle el tono a la situación, pero la no convocatoria de Matías Godoy en Colón ante All Boys alimentó dudas puertas adentro y también entre los hinchas sabaleros.

Ovación

Por Ovación

13 de mayo 2026 · 14:31hs
El extraño caso Matías Godoy en Colón: la ausencia que abrió interrogantes

Prensa Colón

La lista de concentrados de Colón para enfrentar a All Boys dejó una ausencia que rápidamente llamó la atención: Matías Godoy ni siquiera apareció entre las alternativas de Ezequiel Medrán.

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Y el contexto no hizo más que potenciar las especulaciones. El delantero venía de cumplir la fecha de suspensión tras su infantil expulsión frente a Godoy Cruz y, en teoría, quedaba nuevamente a disposición del entrenador. Sin embargo, el cuerpo técnico decidió marginarlo del partido disputado en el Brigadier López, en una decisión que abrió varios interrogantes.

La expulsión que marcó un quiebre en Colón

El episodio ante Godoy Cruz todavía sigue fresco en el mundo Colón. Godoy dejó al equipo con un hombre menos antes del cierre del primer tiempo, tras una doble amonestación evitable y muy cuestionada.

Aquella roja generó un fuerte malestar interno, no solamente por el momento del partido, sino también porque el jugador atravesaba una etapa en la que intentaba consolidarse dentro de la consideración del entrenador.

Después cumplió la sanción automática en el empate ante Los Andes en el Eduardo Gallardón, pero lejos de recuperar terreno, directamente desapareció de la convocatoria siguiente.

La lesión del juvenil y otra situación delicada de Godoy en Colón

En el medio ocurrió otro episodio que terminó agregando tensión al panorama. Durante una práctica de fútbol frente a un combinado juvenil y de Reserva, Godoy protagonizó una acción dividida con Joaquín Rodríguez, una de las promesas del club, quien terminó sufriendo una grave lesión ligamentaria.

Matías Godoy.jpg

Si bien desde el cuerpo técnico buscaron desdramatizar la jugada, el impacto emocional dentro del plantel fue fuerte por las consecuencias físicas que sufrió el juvenil.

Medrán, luego de la victoria ante All Boys, se refirió públicamente al tema: “El lunes pasado hubo una práctica donde, en una situación desafortunada, el pibe se lesionó. Yo estuve ahí, porque la dirigí y no hubo mala intención. Fue una jugada desafortunada”. Por lo que se pudo saber, más allá de las palabras del DT, el jugador no fue de forma leal, sino todo lo contrario porque venía ofuscado por otras cuestiones vinculadas al entrenamiento.

¿Decisión futbolística o mensaje interno?

La explicación del entrenador intentó cerrar cualquier interpretación disciplinaria sobre el hecho ocurrido en el entrenamiento. Sin embargo, la ausencia de Godoy de la lista igualmente dejó abierta la discusión.

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En el mundo Colón hoy conviven distintas lecturas. Algunos entienden que simplemente se trató de una decisión táctica y futbolística, en función del rival y del buen momento de otros delanteros. Otros creen que la expulsión ante Godoy Cruz derivó en un claro “tirón de orejas” por parte del cuerpo técnico. Y tampoco faltan quienes relacionan la situación con el episodio protagonizado junto al juvenil Rodríguez.

Lo concreto es que, más allá de las explicaciones oficiales, la situación de Matías Godoy pasó de ser un tema deportivo a convertirse en uno de los focos de atención dentro del presente sabalero.

Colón Matías Godoy All Boys
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