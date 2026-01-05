Uno Santa Fe | Rally Dakar

Rally Dakar 2026: Jacomy y Sanz subieron al podio argentino en la Etapa 2

Bruno Jacomy y Augusto Sanz fueron protagonistas en la Etapa 2 del Rally Dakar 2026, al finalizar entre los tres mejores de la división Challenger.

5 de enero 2026 · 15:33hs
Rally Dakar 2026: Jacomy y Sanz subieron al podio argentino en la Etapa 2

La Etapa 2 del Rally Dakar 2026 dejó una jornada destacada para la bandera argentina. Bruno Jacomy y Augusto Sanz lograron subir al podio de la división Challenger, en un tramo exigente disputado en Arabia Saudita, marcado por dificultades inesperadas y un alto desgaste mecánico.

Una etapa compleja y llena de obstáculos

El recorrido unió las ciudades de Yanbu y Alula, con cerca de 400 kilómetros cronometrados que pusieron a prueba la resistencia de pilotos y máquinas. La presencia de piedras no informadas en el roadbook generó numerosos inconvenientes, provocando pinchaduras y retrasos en varios competidores argentinos. En ese contexto adverso, solo algunos lograron sortear el terreno con solvencia y aprovechar los errores ajenos.

Jacomy ganó la etapa y se mete en la pelea

El mendocino Bruno Jacomy fue uno de los grandes nombres del día. Como navegador del chileno Lucas del Río, se quedó con la victoria en la Etapa 2 de Challenger, firmando un tiempo de 4 horas y 26 minutos. Gracias a ese resultado, la dupla chileno-argentina escaló hasta el tercer puesto de la clasificación general, quedando muy bien posicionada en una categoría extremadamente pareja.

Sanz también dijo presente en el podio

Otro argentino que brilló fue el bonaerense Augusto Sanz, quien finalizó tercero en la etapa junto a la sudafricana Puck Klassen. El resultado confirmó la regularidad de la dupla y les permitió mantenerse competitivos en la lucha por los puestos de vanguardia. La tabla general de Challenger continúa liderada por los argentinos David Zille y Sebastián Cesana, ganadores de la Etapa 1, que en esta jornada finalizaron en la cuarta posición.

Jornada adversa para los campeones defensores

No todos los representantes nacionales tuvieron un día favorable. El matrimonio argentino Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, campeones defensores de la división, sufrió múltiples pinchaduras debido al terreno pedregoso, lo que los relegó al décimo puesto en la etapa y al sexto lugar en la general.

El resto de las divisiones en el Dakar

En Motos, el salteño Luciano Benavides terminó séptimo, luego de padecer problemas con la cubierta trasera. La etapa fue ganada por el australiano Daniel Sanders, actual campeón de la categoría. En Side by Side, el argentino Manuel Andújar culminó decimocuarto, en una jornada dominada por el portugués Gonçalo Guerreiro. Por su parte, en Autos, el triunfo quedó en manos del estadounidense Seth Quintero, mientras que en Camiones se impuso el neerlandés Gert Huzink.

Con la competencia todavía en sus primeros compases, el Rally Dakar 2026 ya muestra a los argentinos como protagonistas en múltiples categorías, con Jacomy y Sanz reafirmando que la Challenger vuelve a tener acento albiceleste.

