Restauración histórica en Rosario: aplican la tecnología que salvó a Notre Dame para recuperar el Monumento

La obra en Rosario combina sistemas de última generación y criterios internacionales de conservación para recuperar uno de los símbolos históricos más importantes del país.

El Monumento Histórico Nacional a la Bandera en Rosario está siendo restaurado con tecnología de vanguardia, similar a la utilizada en la Catedral de Notre Dame y el Coliseo Romano, para abordar problemas de desgaste, humedad y deterioro.

Con la mirada puesta en los actos del próximo 20 de junio , continúan los trabajos de restauración del Monumento Histórico Nacional a la Bandera en Rosario , una intervención que incorpora tecnología de vanguardia utilizada en obras emblemáticas como la Catedral de Notre Dame y el Coliseo Romano .

La obra no solo apunta a una mejora estética del tradicional paseo rosarino, sino también a resolver problemas estructurales vinculados al desgaste, la humedad y el deterioro provocado por el paso del tiempo y las condiciones climáticas.

Tecnología de última generación para preservar el patrimonio

El proyecto contempla diferentes técnicas y materiales especiales pensados para la recuperación de edificios históricos sin alterar su identidad original.

Entre las principales intervenciones se destacan:

Reconstrucción de pisos de alta resistencia , preparados para soportar el intenso flujo de visitantes.

, preparados para soportar el intenso flujo de visitantes. Impermeabilización avanzada para evitar filtraciones y combatir la humedad en las estructuras de hormigón.

para evitar filtraciones y combatir la humedad en las estructuras de hormigón. Fachadas con placas de gran formato y adhesivos flexibles capaces de absorber movimientos estructurales y resistir cambios climáticos.

y adhesivos flexibles capaces de absorber movimientos estructurales y resistir cambios climáticos. Sellado especial de juntas con materiales repelentes al agua para preservar el revestimiento original.

Según explicaron desde la empresa especializada Mapei, encargada de aportar soluciones técnicas para la obra, el objetivo es combinar innovación y conservación patrimonial.

LEER MÁS: Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

“La tecnología debe estar al servicio de la conservación”

La CEO de Mapei, Verónica Squinzi, remarcó que este tipo de trabajos requieren intervenciones sumamente cuidadosas para preservar el valor histórico y arquitectónico de los monumentos.

“En la restauración de monumentos históricos, la tecnología tiene que estar al servicio de la conservación patrimonial. Cada intervención requiere un trabajo extremadamente cuidadoso”, sostuvo.

Además, destacó que el desafío es garantizar soluciones duraderas que permitan conservar estos espacios para las futuras generaciones sin modificar su esencia original.

Un trabajo con criterios internacionales

La restauración del Monumento a la Bandera también cuenta con la participación de especialistas en arqueología y conservación patrimonial, quienes supervisan cada etapa de la obra. El objetivo es recuperar el esplendor del ícono rosarino respetando su diseño histórico y aplicando estándares similares a los utilizados en algunas de las restauraciones más importantes del mundo.

El Monumento a la Bandera llegará restaurado al 20 de Junio

El Monumento Nacional a la Bandera atraviesa la etapa final de las obras de restauración y desde el municipio de Rosario confirmaron que estará completamente habilitado para los festejos del 20 de Junio.

Los trabajos incluyeron tareas de impermeabilización, recuperación de estructuras y puesta en valor de distintos sectores históricos. Entre las intervenciones más destacadas aparece la recuperación de la histórica fuente ubicada frente al monumento, que no funcionaba desde hacía más de veinte años.

También se realizaron mejoras en la Sala de las Banderas, áreas administrativas y sectores cercanos a la cripta. Desde el municipio adelantaron que la inauguración oficial de las obras se realizará durante la Semana de la Bandera.