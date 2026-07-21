Una denuncia de abuso en México atendida en el Cullen: hasta donde puede intervenir la Justicia santafesina

La mujer, de 44 años, ingresó al hospital santafesino tras viajar desde México, donde se sometió a una cirugía de fertilidad y sospecha haber sido víctima de un ataque sexual.

Una mujer canadiense internada en el Hospital Cullen denuncia un presunto abuso sexual en México.

La mujer, de 44 años, ingresó al Hospital Cullen durante la madrugada del domingo con un fuerte dolor abdominal, días después de haberse sometido a una cirugía vinculada a un tratamiento de fertilidad en territorio mexicano. Durante la atención médica manifestó que sospechaba haber sido víctima de un abuso sexual durante esa intervención.

Ante esa situación, el hospital activó el protocolo correspondiente, intervino personal policial del destacamento ubicado dentro del Cullen y se dio aviso al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que tomó registro del relato de la paciente.

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la posibilidad de que la Justicia santafesina avance con una investigación penal estaría limitada por el lugar donde habría ocurrido el hecho.

El principio de territorialidad

El abogado penalista Néstor Oroño explicó que, en principio, los tribunales argentinos no tendrían competencia para investigar un delito cometido fuera del país.

"La justicia argentina no va a ser competente para entender en este caso", sostuvo el especialista, y explicó que las actuaciones iniciadas en Santa Fe deberían ser remitidas al órgano judicial correspondiente para resolver la cuestión de competencia.

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Según detalló, el artículo 1 del Código Penal argentino establece el principio de territorialidad, por el cual la legislación penal nacional se aplica a hechos ocurridos dentro del territorio argentino o en lugares sometidos a su jurisdicción.

"El principio que plasma nuestro Código Penal en el artículo 1 es que la legislación penal argentina se aplica por hechos ocurridos en el ámbito del territorio argentino. Esto es lo que se llama el principio de territorialidad", señaló en LT10.

El abogado Néstor Oroño José Busiemi/ UNO Santa Fe

Oroño remarcó que este criterio es aceptado de manera generalizada por los sistemas penales del mundo y consideró que el país donde ocurrió el supuesto abuso sería "el ámbito natural para el juzgamiento".

México, el lugar donde podría avanzar la investigación

El abogado explicó que otros principios contemplados por el derecho penal argentino, como el denominado principio real o de defensa, tampoco se aplicarían en este caso.

"Cuando un hecho se comete en el exterior pero produce sus consecuencias o efectos en la República Argentina, pueden intervenir los tribunales argentinos. Ninguno de estos supuestos se daría porque el hecho habría tenido lugar en otro país, en México, y los efectos jurídicos no se producen en Argentina", explicó.

En ese sentido, consideró que la Justicia santafesina debería remitir las actuaciones al Estado que resulte competente mediante los mecanismos diplomáticos correspondientes.

"Entiendo que el órgano judicial va a girar las actuaciones al Estado que estime competente, que en principio sería México", indicó.

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La posible intervención de Canadá

Más allá de la jurisdicción mexicana, Oroño explicó que también debería analizarse la legislación canadiense, ya que algunos países aplican el principio de nacionalidad para proteger a sus ciudadanos víctimas de delitos cometidos en el extranjero.

"Habrá que ver qué criterios sigue Canadá, porque eventualmente podría ser competente si consagra el principio de nacionalidad activa o pasiva", afirmó.

En ese sentido, señaló que Canadá podría tener competencia para investigar si su legislación permite intervenir ante delitos sufridos por ciudadanos canadienses en cualquier parte del mundo.

"Canadá consagra el principio de nacionalidad, siguiendo por ejemplo la tradición francesa. Podría ser competente la justicia canadiense para aplicar su jurisdicción y su legislación respecto de un ciudadano que ha sido víctima de un delito en cualquier lugar", explicó.

Qué puede hacer la Justicia santafesina

Respecto de la intervención del Ministerio Público de la Acusación, Oroño aclaró que los organismos argentinos sí pueden adoptar medidas urgentes vinculadas con la protección de la víctima, pero no avanzar en una investigación penal sobre un hecho ocurrido fuera del territorio nacional.

"Las cuestiones urgentes, si hay alguna medida que tenga que ver con la salvaguarda y la integridad física de la persona, las dispondrá la autoridad judicial. Pero las medidas propiamente jurisdiccionales que hacen a la investigación y al juzgamiento escapan a las posibilidades y a la competencia de los órganos judiciales argentinos", explicó.

La atención médica y el acompañamiento en el Cullen

Desde el Hospital José María Cullen informaron que la paciente actualmente se encuentra en buen estado de salud y continúa recibiendo asistencia de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de distintas especialidades.

El efector aclaró que la denuncia vinculada al procedimiento realizado en México corresponde al ámbito judicial y que la investigación quedó bajo la órbita de los organismos competentes.

Mientras tanto, las actuaciones realizadas en Santa Fe permitirán resguardar el testimonio de la mujer y dar curso a las comunicaciones institucionales correspondientes, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional.