Plaza Italia: vecinos y especialistas aportaron ideas para recuperar el patrimonio y mejorar la accesibilidad, la seguridad y los espacios públicos

La Legislatura de Santa Fe y la Municipalidad encabezaron una jornada participativa para recoger aportes destinados al proyecto de recuperación y puesta en valor del histórico espacio ubicado frente al Palacio Legislativo. Las conclusiones servirán de base para el futuro concurso de ideas.

Plaza Italia: vecinos, especialistas y autoridades debatieron ideas para recuperar el patrimonio y mejorar la accesibilidad.

La recuperación de Plaza Italia dio un nuevo paso con la realización de una Asamblea Ciudadana que reunió a autoridades provinciales y municipales, especialistas en patrimonio y urbanismo, representantes de instituciones y vecinos de la ciudad para debatir el futuro de uno de los espacios públicos más emblemáticos de Santa Fe.

La actividad se desarrolló en el Hall del Palacio Legislativo y fue encabezada por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig; la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García; y el intendente Juan Pablo Poletti. También participaron legisladores, funcionarios, representantes de asociaciones vecinales, universidades, colegios profesionales, organizaciones sociales y público en general.

Un espacio para volver a los vecinos

Durante la apertura, las autoridades coincidieron en la importancia de construir el proyecto mediante un proceso participativo que permita recuperar el valor histórico, institucional y urbano de Plaza Italia.

Felipe Michlig destacó el trabajo conjunto entre la Legislatura, la Municipalidad y el Gobierno provincial y remarcó que el objetivo es devolver ese espacio a la comunidad.

"Este no es un espacio que pueda tener el privilegio de utilizar la dirigencia política. Tiene que volver a los vecinos", sostuvo.

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El legislador también valoró el aporte de universidades, colegios profesionales y ciudadanos para elaborar el futuro proyecto de intervención. "Estamos por la buena senda, con la participación ciudadana y el compromiso de los vecinos para que tengamos el mejor proyecto", afirmó.

Por su parte, Clara García resaltó que la puesta en valor busca recuperar la identidad histórica de la plaza e integrarla al circuito cívico, cultural e institucional de la ciudad.

En tanto, el intendente Juan Pablo Poletti señaló que Plaza Italia "es un lugar que es de todos" y consideró indispensable que la transformación se construya a partir de las ideas y necesidades de la comunidad.

Especialistas analizaron el valor patrimonial

La jornada incluyó un panel moderado por la concejala María Luengo, en el que participaron la historiadora Ana María Cecchini de Dallo y los arquitectos Juan Ortiz y Diego Valiente.

Los especialistas repasaron la evolución histórica de Plaza Italia, su estrecha relación con el Palacio Legislativo y el valor patrimonial de elementos como su trazado original, las áreas verdes, el mobiliario urbano y su función como espacio de encuentro ciudadano.

Además, plantearon que cualquier intervención deberá preservar esa identidad y, al mismo tiempo, proyectar una plaza adaptada a las necesidades actuales de la ciudad.

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Las propuestas de los vecinos

Tras las exposiciones, los asistentes participaron de mesas de trabajo en las que debatieron distintos ejes para el futuro del espacio público.

Entre las principales propuestas surgieron iniciativas vinculadas a la preservación del patrimonio histórico y paisajístico, mejoras en accesibilidad, iluminación y seguridad, incorporación de equipamiento urbano, forestación y desarrollo de actividades culturales y recreativas.

Las conclusiones elaboradas durante la Asamblea serán incorporadas como insumos para el proyecto de recuperación y para el futuro concurso público de ideas que definirá la intervención arquitectónica de Plaza Italia.

Con esta instancia participativa, la Legislatura y la Municipalidad avanzan en un proceso conjunto que busca recuperar uno de los sectores más representativos del casco histórico de Santa Fe, combinando preservación patrimonial, planificación urbana y participación ciudadana.