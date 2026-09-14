Unión ya piensa en Independiente: Madelón recupera a Tarragona y analiza cambios

Unión recibirá el sábado a las 16.45 a Independiente en el 15 de Abril, por la fecha 10 de la Zona A. Leo Madelón analiza variantes en todas las líneas.

Unión ya dejó atrás la derrota ante Talleres en Córdoba y comenzó a poner la mira en Independiente, al que recibirá el sábado desde las 16.45 en el estadio 15 de Abril, por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura.

El equipo de Leonardo Madelón buscará recuperarse después del traspié sufrido en el Mario Alberto Kempes, que interrumpió una racha de tres victorias consecutivas. El entrenador tendrá una noticia importante para rearmar el equipo: Cristian Tarragona estará nuevamente disponible, luego de cumplir la fecha de suspensión que arrastraba por su expulsión ante Instituto.

La gran incógnita pasa ahora por saber quién será el jugador que deje su lugar para permitir el regreso del goleador y capitán. Madelón tiene diferentes alternativas y la elección también dependerá del sistema que pretenda utilizar ante el Rojo.

Tarragona y la duda por el esquema en Unión

Si el entrenador decide mantener un esquema similar al que utilizó ante Talleres, con un solo delantero, Tarragona podría ingresar en lugar de Marcelo Estigarribia, en la opción menos probable. De esta manera lo haría por Ignacio Malcorra o Brahian Cuello.

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Sin embargo, la posibilidad que aparece como más probable es que el DT vuelva a apostar por dos delanteros, con Tarragona como una de las referencias ofensivas. En ese caso, la duda estará centrada en la continuidad de Estigarribia, quien atraviesa un momento futbolístico muy bajo, o el ingreso de Eric Ramírez, que ya convirtió dos goles desde su llegada a Unión y viene ganando consideración.

Otra alternativa que no debe descartarse es que Malcorra se retrase unos metros y pase a ocupar una posición más central en el mediocampo. Si Madelón optara por esa variante, quien podría dejar el equipo sería Emilio Giaccone o Lucas Menossi, en ese orden.

Rocha, otra alternativa en defensa para Unión

La otra zona que podría sufrir modificaciones es la defensa. El uruguayo Matías Rocha aparece como una posibilidad para ingresar por Tomás Fagioli, aunque por ahora parece más probable que Madelón mantenga la estructura defensiva que viene utilizando.

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La floja actuación ante Talleres podría generar movimientos, pero el entrenador también sabe que no necesariamente una mala noche obliga a modificar toda una estructura que había conseguido tres triunfos consecutivos.

Unión tendrá por delante una semana para trabajar y definir el equipo. El objetivo será recuperar las buenas sensaciones, volver a hacerse fuerte en el 15 de Abril y sumar ante un Independiente que llegará como otro examen importante para el equipo de Madelón.