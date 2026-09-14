Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión ya piensa en Independiente: Madelón recupera a Tarragona y analiza cambios

Unión recibirá el sábado a las 16.45 a Independiente en el 15 de Abril, por la fecha 10 de la Zona A. Leo Madelón analiza variantes en todas las líneas.

Ovación

Por Ovación

14 de septiembre 2026 · 10:34hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión ya piensa en Independiente: Madelón recupera a Tarragona y analiza cambios

Prensa Unión

Unión ya dejó atrás la derrota ante Talleres en Córdoba y comenzó a poner la mira en Independiente, al que recibirá el sábado desde las 16.45 en el estadio 15 de Abril, por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura.

LEER MÁS: Madelón levantó la voz en Unión: una frase que expone el costo de las salidas

El equipo de Leonardo Madelón buscará recuperarse después del traspié sufrido en el Mario Alberto Kempes, que interrumpió una racha de tres victorias consecutivas. El entrenador tendrá una noticia importante para rearmar el equipo: Cristian Tarragona estará nuevamente disponible, luego de cumplir la fecha de suspensión que arrastraba por su expulsión ante Instituto.

La gran incógnita pasa ahora por saber quién será el jugador que deje su lugar para permitir el regreso del goleador y capitán. Madelón tiene diferentes alternativas y la elección también dependerá del sistema que pretenda utilizar ante el Rojo.

Tarragona y la duda por el esquema en Unión

Si el entrenador decide mantener un esquema similar al que utilizó ante Talleres, con un solo delantero, Tarragona podría ingresar en lugar de Marcelo Estigarribia, en la opción menos probable. De esta manera lo haría por Ignacio Malcorra o Brahian Cuello.

Sin embargo, la posibilidad que aparece como más probable es que el DT vuelva a apostar por dos delanteros, con Tarragona como una de las referencias ofensivas. En ese caso, la duda estará centrada en la continuidad de Estigarribia, quien atraviesa un momento futbolístico muy bajo, o el ingreso de Eric Ramírez, que ya convirtió dos goles desde su llegada a Unión y viene ganando consideración.

Otra alternativa que no debe descartarse es que Malcorra se retrase unos metros y pase a ocupar una posición más central en el mediocampo. Si Madelón optara por esa variante, quien podría dejar el equipo sería Emilio Giaccone o Lucas Menossi, en ese orden.

Rocha, otra alternativa en defensa para Unión

La otra zona que podría sufrir modificaciones es la defensa. El uruguayo Matías Rocha aparece como una posibilidad para ingresar por Tomás Fagioli, aunque por ahora parece más probable que Madelón mantenga la estructura defensiva que viene utilizando.

LEER MÁS: Malcorra habló del penal no cobrado, respaldó a Unión y pidió aprender de la derrota ante Talleres

La floja actuación ante Talleres podría generar movimientos, pero el entrenador también sabe que no necesariamente una mala noche obliga a modificar toda una estructura que había conseguido tres triunfos consecutivos.

Unión tendrá por delante una semana para trabajar y definir el equipo. El objetivo será recuperar las buenas sensaciones, volver a hacerse fuerte en el 15 de Abril y sumar ante un Independiente que llegará como otro examen importante para el equipo de Madelón.

Unión Madelón Independiente
Noticias relacionadas
estigarribia, en deuda con el gol: los numeros que preocupan a union

Estigarribia, en deuda con el gol: los números que preocupan a Unión

madelon levanto la voz en union: una frase que expone el costo de las salidas

Madelón levantó la voz en Unión: una frase que expone el costo de las salidas

union cambia el chip y ya piensa en independiente con la vuelta de su goleador

Unión cambia el chip y ya piensa en Independiente con la vuelta de su goleador

Julián Palacios vuelve al equipo titular e ingresará en lugar de Cristian Tarragona.

Con la vuelta de Palacios, Unión modifica el esquema para visitar a Talleres

Lo último

Unión debe sostener su proyecto sin caer en los extremos

Unión debe sostener su proyecto sin caer en los extremos

La marca negativa que alcanzó Colón por primera vez en el torneo

La marca negativa que alcanzó Colón por primera vez en el torneo

Jorge Solís volvió a encender Festram con una victoria ante Quiroga

Jorge Solís volvió a encender Festram con una victoria ante Quiroga

Último Momento
Unión debe sostener su proyecto sin caer en los extremos

Unión debe sostener su proyecto sin caer en los extremos

La marca negativa que alcanzó Colón por primera vez en el torneo

La marca negativa que alcanzó Colón por primera vez en el torneo

Jorge Solís volvió a encender Festram con una victoria ante Quiroga

Jorge Solís volvió a encender Festram con una victoria ante Quiroga

El Senado busca convertir en ley esta semana Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El Senado busca convertir en ley esta semana Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El problema que Unión viene arrastrando y que parece no tener solución

El problema que Unión viene arrastrando y que parece no tener solución

Ovación
Santiago Grassi volvió a brillar: récord y final en los Juegos Suramericanos

Santiago Grassi volvió a brillar: récord y final en los Juegos Suramericanos

Romina Imwinkelried por UNO 106.3: No se necesita mucho para luchar por los sueños

Romina Imwinkelried por UNO 106.3: "No se necesita mucho para luchar por los sueños"

Así se vivió el primer día de Fan Fest: Rombai, Natalie Pérez y mucha música

Así se vivió el primer día de Fan Fest: Rombai, Natalie Pérez y mucha música

Juegos Suramericanos: mucha acción en la tercera jornada de competencias en Santa Fe

Juegos Suramericanos: mucha acción en la tercera jornada de competencias en Santa Fe

Juegos Suramericanos: la agenda de los argentinos para este lunes

Juegos Suramericanos: la agenda de los argentinos para este lunes

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe