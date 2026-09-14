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El problema que Unión viene arrastrando y que parece no tener solución

Unión cortó la racha de tres victorias consecutivas, pero más allá de eso, el Tate convive con un déficit que no logra revertir con el paso del tiempo

Ovación

Por Ovación

14 de septiembre 2026 · 10:37hs
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Unión recibió goles en los últimos 15 partidos que jugó.

Unión recibió goles en los últimos 15 partidos que jugó.

La derrota ante Talleres significó un golpe duro para Unión, ya que le cortó una racha de tres victorias consecutivas y lo hizo retroceder en la tabla de posiciones, ubicándose 7° en la Zona A con 13 puntos.

Unión y el déficit que se hace recurrente

Pero más allá de caída ante el elenco cordobés, el Tate viene arrastrando un déficit que no logra solucionar y que a esta altura resulta por demás de preocupante.

Y tiene que ver con la vulnerabilidad defensiva que demuestra en cada partido. Al punto tal, que ya suman 15 los encuentros consecutivos en los que Unión recibe al menos un gol.

La última vez que el elenco rojiblanco logró mantener la valla invicta, fue el 3 de abril por la 13° fecha del Torneo Apertura, cuando en el 15 de Abril venció 2-0 a Deportivo Riestra.

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Luego en esa competencia, Unión disputó seis partidos más en los que recibió 11 goles. La racha se inició con la derrota 2-1 ante Estudiantes y continuó con la caída 3-2 ante Newell's.

Luego llegaron los empates 2-2 con Vélez y 1-1 contra Talleres. Mientras que en los playoffs, el Tate venció a Independiente Rivadavia 2-1 y perdió 2-0 ante Belgrano.

Por su parte, en el actual Torneo Clausura, Unión le ganó a Lanús 2-1, Aldosivi 3-1, Sarmiento 4-1 e Instituto 3-2. En tanto que empató 2-2 con Platense y perdió 2-0 con Gimnasia de Mendoza, 2-1 Central Córdoba, 1-0 San Lorenzo y 2-1 Talleres.

Unión equipo goles
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