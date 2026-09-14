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Así se vivió el primer día de Fan Fest: Rombai, Natalie Pérez y mucha música

Durante todo el domingo, familias y jóvenes se acercaron a conocer las propuestas de Santa Fe, Rosario y Rafaela en los diferentes Fan Fest.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

14 de septiembre 2026 · 10:17hs
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Así se vivió el primer día de Fan Fest: Rombai

Así se vivió el primer día de Fan Fest: Rombai, Natalie Pérez y mucha música

La fiesta de los Juegos Suramericanos también se vivió fuera de los escenarios deportivos. Durante el primer día de los Fan Fest, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibieron a una gran cantidad de público que se acercó para disfrutar de música en vivo, espectáculos, propuestas gastronómicas y diferentes actividades para todas las edades.

Desde el mediodía y a lo largo de la jornada, los distintos espacios fueron sumando movimiento con bandas, artistas, intervenciones y propuestas recreativas. Familias y jóvenes recorrieron las instalaciones, participaron de las actividades y acompañaron una programación que tuvo a la música y el baile como grandes protagonistas.

En Santa Fe, el Parque del Sur tuvo una jornada que combinó premiaciones y música con las presentaciones de La Centella, Cada Cual, Trick and The Thracket's, Skamas y Natalie Pérez, que cerró la programación del Escenario 1.

En Rosario, el Parque Independencia concentró buena parte de la actividad, con la presencia de la Compañía Los Cuerpos que Suenan, Ele Mariani, Música para Volar y el cierre de Rombai. La banda hizo bailar al público en una noche que coronó la primera jornada de actividades.

También hubo propuestas en el Museo del Deporte y en la Capi Plaza, donde las familias pudieron disfrutar de otras actividades vinculadas con la programación de los Juegos.

Rafaela, por su parte, repartió su programación entre el Microestadio del Distrito Joven y el Velódromo, con música y distintas intervenciones durante la tarde.

La propuesta también incluyó espacios gastronómicos, simuladores, experiencias interactivas y actividades vinculadas con el deporte. Así, el público pudo vivir los Juegos desde otro lugar y compartir una jornada que tuvo como denominador común la música y el encuentro.

La agenda del lunes 14 en el Fan Fest

Los Fan Fest continúan este lunes con una nueva programación en las tres ciudades, que volverán a combinar espectáculos, radio, streaming, charlas y actividades vinculadas con los Juegos.

Santa Fe | Parque del Sur

9 a 12: Radio LT9 — Escenario 2.

14 a 16: LT10 — Escenario 2.

16: Chino Mansutti — Escenario 1.

17: Maca Revolt — Escenario 1.

19: Benja Amadeo — Escenario 1.

19: La Previa Onda — Escenario 2.

20: DJ Pipo, Un poco de ruido — Escenario 1.

Rosario | Parque Independencia y Museo del Deporte

10 a 15: Circo Lumiere — CapiPlaza.

11 a 13: Tomate tu tiempo, programación de radios y streaming — Independencia 2.

15: Crema — Independencia 1.

16: Mamita Peyote — Independencia 1.

17: La Fórmula del Encuentro: Ciencia y Deporte de alto rendimiento, con charlas y entrevistas — Independencia 2.

17.30 a 19.30: Premiaciones — Independencia 1.

18: C Piko — Museo del Deporte.

18 a 20: Radio F!, con DJs — Independencia 2.

20: Natalie Pérez — Independencia 1.

Rafaela | Microestadio y Velódromo

14 a 18: DJ Eli Sampa — Microestadio.

16 a 17: DJ Iván García — Velódromo.

17: Cucarachas en el Bidet — Microestadio.

18: Supersonic Loser — Velódromo.

19: Nahuel Carlevaris — Microestadio.

20: Pinky y la Banda del Sabor, Un poco de ruido — Microestadio.

La programación continuará durante los Juegos con propuestas pensadas para acompañar cada jornada de competencia. Música, baile, gastronomía y encuentros volverán a ocupar los Fan Fest este lunes, con actividades distribuidas en los distintos espacios de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Consultá la grilla completa de los Fan Fest: https://fanfest.santafe2026.ar/

Fan Fest Rombai Natalie Pérez
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