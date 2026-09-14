Juegos Suramericanos 2026: confirmaron una inversión que rondó los US$135 millones y becas de $3 millones para atletas santafesinos

El coordinador general del comité organizador confirmó que el Estado provincial absorbió el tramo final del presupuesto y rescató el aval de Nación para destrabar créditos. Más de 500 mil espectadores reservaron entradas y la recaudación de $400 millones será donada a entidades benéficas.

El coordinador general del comité de los Juegos Suramericanos , Julián Galdeano, realizó un balance sobre el desarrollo del megaevento deportivo que tiene como protagonistas a la ciudad de Santa Fe y a la provincia. El funcionario detalló que la inversión total alcanzó los 135 millones de dólares, precisó el rol del gobierno nacional y destacó la entrega de becas de tres millones de pesos para cada atleta santafesino .

A su vez, aclaró que los fondos recaudados mediante el sistema de reservas por QR serán destinados a organizaciones benéficas. Galdeano ponderó el éxito de la convocatoria y la infraestructura lograda, que incluyó la construcción inédita de villas olímpicas de alojamiento.

Impacto económico

En diálogo con Radiópolis (Radio 2), sobre los fondos destinados al evento, el coordinador desglosó los números: “Nosotros tenemos un número que fue inicialmente el crédito de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), que eran 75 más la parte nuestra, 95 millones de dólares. Y después nos estiramos a 130, 135 millones de dólares, el resto lo puso la Provincia con fondos propios”.

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Esos recursos, explicó el dirigente, no sólo se usaron para las obras deportivas duras, sino también para reacondicionar los entornos, como el parque Independencia en Rosario o el centro de alto rendimiento deportivo en la ciudad de Santa Fe y en Rafaela, dejando un legado visible para los ciudadanos y los atletas.

En el plano político, valoró el acompañamiento de distintos sectores, incluyendo a referentes de La Libertad Avanza, como la diputada Romina Diez, quien celebró la recuperación del espacio público rosarino. Al ser consultado sobre la participación de la gestión nacional, Galdeano fue claro: “No aportó recursos, pero no nos puso obstáculos y ayudó en algunos temas”. En ese sentido, mencionó exenciones tributarias para importar material deportivo y el aval formal para destrabar el crédito internacional. “Para un gobierno que en esto suele ser bastante reticente, nosotros lo tomamos como una colaboración activa y bienvenido que así sea”, analizó.

Más allá de toda diferencia política, ver a Rosario volver a brillar, con seguridad y con su gente disfrutando de la ciudad, emociona.



Rosario es demasiado bella. Hoy todos podemos sentirnos orgullosos de ver así nuestro Monumento.



Gracias Presidente @JMilei por tomar la… pic.twitter.com/LIAKULAkfN — Romina Diez (@romidiezok) September 13, 2026

Recaudación solidaria y sedes

El sistema de reservas de entradas a través de QR, que inicialmente se pensó para ordenar los aforos, generó ingresos significativos. El funcionario confirmó que se cortaron más de 500 mil tickets virtuales, superando los 400 millones de pesos de recaudación. Ese dinero no volverá a las arcas del Estado, sino que se distribuirá en partes iguales entre Cáritas, CILSA y excombatientes de Malvinas.

Por otro lado, Galdeano explicó por qué el hockey se disputa en la capital provincial y no en el estadio mundialista de Rosario. Según detalló, se optó por respetar el esquema diseñado durante la gestión del exgobernador Omar Perotti. Tocar esa distribución “era un costo mayor que lo que hubiéramos ganado”, argumentó, y admitió que hay pujas constantes entre las asociaciones deportivas de ambas ciudades para retener disciplinas.

Apoyo económico a los atletas

Uno de los anuncios más destacados fue el respaldo directo de la Provincia a los competidores locales. De acuerdo a lo precisado por Galdeano, hay 64 deportistas de la provincia de Santa Fe participando en las distintas disciplinas de los Juegos Suramericanos.

Para garantizar que puedan cubrir los gastos de entrenamiento y dedicación, la Secretaría de Deportes implementó una ayuda económica excepcional. “Todos tienen una beca de tres millones de pesos que puso la Provincia”, remarcó el coordinador.

Finalmente, contrastó esta política deportiva con la realidad de otras jurisdicciones que sufren desinversión en sus centros de entrenamiento. “Vamos a ser una provincia de vanguardia en el deporte argentino y eso va a ir dando sus frutos y lo vamos a ir viendo con el tiempo”, concluyó.