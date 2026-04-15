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Rosario Central se juega mucho en Paraguay ante Libertad por la Libertadores

Rosario Central necesita sumar en Asunción ante Libertad tras un debut sin goles en la Libertadores y una caída en el torneo local.

Ovación

Por Ovación

15 de abril 2026 · 08:53hs
Rosario Central se juega mucho en Paraguay ante Libertad por la Libertadores

Rosario Central afrontará este miércoles un compromiso determinante en su camino por la Copa Libertadores 2026, cuando visite a Libertad de Paraguay por la segunda fecha del Grupo H, en un duelo clave para acomodarse en la tabla.

El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio La Huerta de Asunción, con arbitraje del brasileño Raphael Claus y televisación a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

Rosario Central, obligado a reaccionar

El equipo rosarino no tuvo el estreno esperado en el certamen continental. Igualó sin goles como local ante Independiente del Valle, en una presentación que dejó más dudas que certezas y lo obliga a buscar puntos fuera de casa.

A ese contexto se le suma el traspié en el plano doméstico: la derrota 3-1 frente a Huracán que lo relegó al quinto lugar de la Zona B del Torneo Apertura. Sin embargo, el cuerpo técnico decidió preservar titulares en ese encuentro, pensando justamente en este compromiso internacional.

Central sabe que un buen resultado en Paraguay puede cambiar el panorama y darle aire en un grupo que recién comienza pero ya exige respuestas.

Un rival también necesitado

Del otro lado estará Libertad, que tampoco comenzó bien su participación en la Copa. El conjunto paraguayo cayó 3-1 en su visita a Universidad Central de Venezuela y llega con la obligación de hacerse fuerte como local para no complicar su clasificación.

A pesar de algunas bajas por lesión, el equipo guaraní apuesta a imponer condiciones en Asunción y aprovechar la presión del contexto para hacerse fuerte ante su gente.

Un grupo que no da margen

El Grupo H, que también integran Independiente del Valle y Universidad Central, se perfila como parejo y exigente, donde cada punto puede resultar determinante en la pelea por la clasificación.

Para Rosario Central, la ecuación es clara: necesita empezar a sumar de a tres para no quedar relegado en la tabla. En un escenario complicado y ante un rival urgido, el Canalla pondrá a prueba su carácter en una noche que puede marcar un punto de inflexión en su camino copero.

Probables formaciones de Libertad y Rosario Central

Libertad: Rodrigo Morinigo; Estiven Villalba, Thiago Fernández, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano; Marcelo Fernández, Lucas Sanabria, Hernesto Caballero, Matías Espinoza; Lorenzo Melgarejo. DT: Francisco Arce.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Agustín Sández, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Emanuel Coronel; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Jáminton Campaz, Ángel Di María, Enzo Giménez; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Hora: 19.

Árbitro: Raphael Claus.

VAR: Daniel Nobre.

Estadio: La Huerta.

TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

Rosario Central Paraguay Libertad

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