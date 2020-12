Salud Pública: ¿cuánto cuesta la legalización del aborto?

"No es cierto que hoy no estamos pagando los costos. Lo único que se hace fuera del sistema es propiamente la práctica del aborto, pero todas las complicaciones, las atenciones, las visitas a los profesionales, todo se sigue haciendo en el sistema formal."

La profesional especificó que en la actualidad se invierten "entre 2,6 y 10,2 veces más que lo que gastaría" si se decidiera avanzar en la legalización y que el ahorro para el sistema de Salud estará "aproximadamente en 10 mil millones de pesos al año cada 300 mil abortos". Agregó también que si la producción de Misoprostol fuese nacional el ahorro podría ser aún mayor.

aborto diputados tarragona costo.jpeg

El estudio fue realizado en base a los costos que derivan del gasto de bolsillo de las personas gestantes, los estudios de atención posteriores y de prácticas complementarias, pero aclaró que hay poca información sobre la cantidad de abortos ya que como es una actividad que no es legal "las personas que llegan a un centro de salud para atender las consecuencias de un aborto realizado en condiciones inseguras o clandestinas no revela el origen de su lesión o problema y no se registran como tales."

La economista aseguró que en el cálculo se contempla lo que llamaron "costos de aprendizaje", es decir, los gastos que debería incurrir el sistema de salud en capacitar y equiparse. "Por mas que mañana estuviera aprobada la interrupción voluntaria del embarazo nuestros sistemas de salud no están listos para atenderlos en las maneras que se recomiendan a nivel internacional o por la OMS", aclaró.

Según Tarragona en Argentina se practican al menos unos 4.5.500 abortos en la clandestinidad, de los cuales el 75% llegan al sistema de Salud por diversas atenciones y un 25% nunca toman contacto formal con un centro de salud "porque empiezan y terminan sin complicaciones".

Por último, en su presentación aseguró que el ahorro para el sistema de Salud de legalizarse el aborto representa "el doble del gasto estimado en el programa Remediar o 2 veces lo que se invertirá en atender el programa nacional contra el VIH".