Empleados de Geriátricos piden ser vacunados contra el coronavirus "lo más rápido posible"

Luego del anuncio de la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, indicando que los adultos mayores son uno de los grupos objetivos para la vacunación contra el coronavirus, Luis López, titular de la Asociación de Prestadores de Geriatría de Santa Fe, resaltó la importancia de que los empleados de las residencias geriátricas estén incluidos en la campaña de inoculación.

El referente de los geriátricos de Santa Fe, en diálogo con LT10, aclaró que "oficialmente no estamos notificados ni comunicados sobre cómo sería el cronograma de vacunación, ni quien ni cuando serían vacunados".

"Estamos expectantes, los familiares nos preguntan, los abuelos quieren saber cuándo los van a poder vacunar para poder salir. Recordemos que desde marzo del 2020 no han salido más que para una consulta médica”, destacó López sobre la situación de aislamiento que están viviendo los residentes hace ya casi un año.

Frente a los grupos objetivos de vacunación que planteó provincia para inocular con la Sputnik V, López sostuvo que "si el personal de salud que está en el frente de batalla fue el primero en vacunarse segundo tiene que ser el personal de las instituciones para tratar de disminuir contagios y letalidad".

Además, López insistió en que la vacunación al personal geriátrico significaría tener “el 50% de la guerra ganada”. Y agregó: “que se vacune al personal de los geriátricos es importantísimo, ya que los abuelos no tienen como contagiarse si no es a través del personal".

"Apenas llegaron las 300.000 vacunas nos pidieron que enviemos un correo con la cantidad de personal que tenía cada institución, con nombre y apellido. Hace dos semanas desde la Municipalidad de Rosario nos comunicaron que, junto a la provincia iban a vacunar al personal geriátrico. Después de eso no tuvimos más novedades ni comunicación", manifestó López.

En la misma línea, el referente de los geriátricos provinciales concluyó: "lo ideal sería que para el invierno tengamos a todo el personal vacunado. Los abuelos a nivel nacional institucionalizados son 92.000. No creo que sea una cifra muy grande para que no sea vacunada. Si llegan o no las vacunas eso no lo sabemos".