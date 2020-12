Ginés confirmó que la vacunación comenzará por el personal de salud

"Vamos a empezar por los trabajadores de salud de manera gradual, comenzando por los avocados a terapia intensiva. Los objetivos son disminuir la mortalidad y la morbilidad con la primera fase de vacunación, para luego tratar de reducir la circulación del virus con la aplicación de las demás dosis", manifestó González García ante el inicio inminente de la vacunación.

Ante la consulta sobre la aprobación de la vacuna, Ginés indicó que "la fase 3 no está terminada para ninguna vacuna. La información que esta validada es de 18 a 60 años pero se está definiendo el grupo etario de más de 60. Se supone que antes de fin de año ya estaría lista esa información. Hay que ser responsables en la difusión de información".

En cuanto a la logística planificada para llevar a cabo la aplicación de la vacuna, Ginés aseguró: "Desde hace un mes estamos trabajando en la programación de la vacunación conjuntamente con las provincias".

A propósito de esto, Martorano adelantó que "está asegurada la llegada de las dosis con la definición de la logística de frío que requiere la vacuna en toda la provincia", a su vez que aseguró que ya iniciaron las capacitaciones al personal de salud en simulaciones, simulacros y vacunatorios.

Al mismo tiempo, el funcionario nacional se manifestó preocupado con respecto a la falta de acatamiento al distanciamiento social. "Yo no sé si es una mezcla de hastío, de tiempo, las vacaciones, optimismo por la vacuna o lo que fuera, pero esto no está resuelto", dijo y advirtió que "no hay que hacer lo que hicimos el fin de semana pasado".

A esto se refirió también Martorano: "Hay que ser muy cuidadosos en nuestros contactos y relaciones de los últimos días", adelantando a su vez que "se planea habilitar las reuniones hasta 20 personas en lugares ventilados abiertos o con ventilación cruzada" por la llegada de las fiestas.