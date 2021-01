Por error, hubo una ola de inscripciones para recibir la Sputnik V en Santa Fe

El Ministerio de Salud aclaró este miércoles que el sitio de la página del gobierno provincial que permitía la inscripción para recibir la Sputnik V "era una prueba interna" y que, por lo tanto, no es válido el trámite. La confusión se dio porque en el sitio "de prueba" no había ningún mensaje que indique que la inscripción aún no estaba vigente, ni contaba con información de fechas a partir de la cual se iniciaría el trámite válido.