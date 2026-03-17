Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Siguen las malas noticias para Boca: se confirmó la lesión de Ascacibar

Santiago Ascacíbar estará tres semanas fuera de las canchas por lo que se perderá el próximo partido ante de Boca ante Instituto de Córdoba.

Ovación

Por Ovación

17 de marzo 2026 · 15:36hs
Siguen las malas noticias para Boca: se confirmó la lesión de Ascacibar

El mediocampista Santiago Ascacíbar sufrió una lesión muscular en el isquiotibial y estará alrededor de tres semanas fuera de las canchas, por lo que quedó descartado para el duelo de Boca ante Instituto de Córdoba.

El ex Estudiantes no pudo completar el partido frente a Unión en Santa Fe y pidió el cambio a los seis minutos del segundo tiempo por una molestia, algo que activó las alarmas en el “Xeneize”.

Los estudios médicos confirmaron la lesión y el entrenador Claudio Úbeda explicó: "La salida de Ascacíbar fue porque le molestó el isquiotibial. Yo me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña".

Quién reemplazará a Santiago Ascacíbar en Boca

En su lugar ingresó el vasco Ánder Herrera, quien aparece como principal alternativa para ocupar la mitad de la cancha junto a Leandro Paredes en el próximo encuentro frente al elenco cordobés.

El ex Estudiantes era una pieza fija del equipo, con todos los partidos del Torneo Apertura como titular y en un gran momento, con goles en los dos encuentros previos; su función resulta clave para conectar a Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda con el ataque.

La baja llega en un contexto sensible, aunque la cercanía de la fecha FIFA reducirá la cantidad de partidos que se perderá, por lo que podría ser menor la ausencia del ex Pincha.

Boca Ascacíbar Estudiantes
Noticias relacionadas
un hincha invadio el campo de juego de union para abrazar a bareiro y desato sorpresa en santa fe

Un hincha invadió el campo de juego de Unión para abrazar a Bareiro y desató sorpresa en Santa Fe

Unión se mostró competitivo ante rivales importantes.

No importa cuando leas esto, Unión siempre compite

Villa Dora perdió ante Atlético y Biblioteca Bell en sets corridos en Córdoba.

Villa Dora cayó en Bell Ville en sets corridos por la Liga Argentina Femenina

otra vez perjudicado: ¿hay una mano negra de los arbitrajes contra union?

Otra vez perjudicado: ¿hay una "mano negra" de los arbitrajes contra Unión?

Lo último

Un ritual con historia: el Teatro Municipal bajó su histórica araña ante 50 vecinos que fueron testigos de la ceremonia mística

Un ritual con historia: el Teatro Municipal bajó su histórica araña ante 50 vecinos que fueron testigos de la ceremonia mística

Colón volvió al trabajo con buenas noticias y la mira puesta en San Telmo

Colón volvió al trabajo con buenas noticias y la mira puesta en San Telmo

Condenaron al organizador de una asociación ilícita que estafó en más de $271 millones a una empresa santafesina

Condenaron al organizador de una asociación ilícita que estafó en más de $271 millones a una empresa santafesina

Último Momento
Un ritual con historia: el Teatro Municipal bajó su histórica araña ante 50 vecinos que fueron testigos de la ceremonia mística

Un ritual con historia: el Teatro Municipal bajó su histórica araña ante 50 vecinos que fueron testigos de la ceremonia mística

Colón volvió al trabajo con buenas noticias y la mira puesta en San Telmo

Colón volvió al trabajo con buenas noticias y la mira puesta en San Telmo

Condenaron al organizador de una asociación ilícita que estafó en más de $271 millones a una empresa santafesina

Condenaron al organizador de una asociación ilícita que estafó en más de $271 millones a una empresa santafesina

El Gobierno de Santa Fe confirmó una nueva subasta de bienes incautados al delito: evalúan incluir hasta un avión

El Gobierno de Santa Fe confirmó una nueva subasta de bienes incautados al delito: evalúan incluir hasta un avión

Enrico palpita el cruce ante Colón: Es un equipo muy fuerte defensivamente

Enrico palpita el cruce ante Colón: "Es un equipo muy fuerte defensivamente"

Ovación
No llegó a debutar: Brian Fernández rescindió contrato en Fénix de Uruguay

No llegó a debutar: Brian Fernández rescindió contrato en Fénix de Uruguay

Enrico palpita el cruce ante Colón: Es un equipo muy fuerte defensivamente

Enrico palpita el cruce ante Colón: "Es un equipo muy fuerte defensivamente"

Se registraron incidentes en el partido de Ciclón Racing con Unión Arroyo Seco

Se registraron incidentes en el partido de Ciclón Racing con Unión Arroyo Seco

Unión cayó ante Racing de Chivilcoy, sumando su sexta caída al hilo

Unión cayó ante Racing de Chivilcoy, sumando su sexta caída al hilo

Esperanza disfrutó de una atractiva velada de boxeo amateur

Esperanza disfrutó de una atractiva velada de boxeo amateur

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"