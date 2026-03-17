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Unión exige precisiones a Racing por las ventas de Nardoni y Balboa

Dirigentes de Unión se harán presentes en la sede de Racing para revisar los contratos de salida de Juan Ignacio Nardoni y Adrián Balboa.

Ovación

Por Ovación

17 de marzo 2026 · 15:11hs
Unión exige precisiones a Racing por las ventas de Nardoni y Balboa

En las últimas horas, Unión avanzó con un reclamo formal ante Racing para conocer en detalle los términos en los que se concretaron las transferencias de Juan Ignacio Nardoni y Adrián Balboa al fútbol del exterior.

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La dirigencia tatengue busca claridad respecto a cifras, formas de pago y porcentajes involucrados, con el objetivo de asegurarse los ingresos que le corresponden como club formador y/o propietario de parte de los derechos económicos de ambos jugadores.

El caso Balboa que acapara la atención de Unión

En relación a Balboa, Racing concretó a comienzos de 2026 la venta del delantero al FC Pari Nizhniy Novgorod, que milita en la Liga Premier de Rusia.

La operación se cerró en torno al millón de dólares por el total del pase, con un contrato por cuatro años para el atacante uruguayo. El pago, según se estableció, se realizará en cuatro cuotas.

Ante este escenario, Unión intimó a Racing para recibir la parte correspondiente de la transferencia. Desde el club de la Avenida pretende conocer el detalle completo del acuerdo para validar los montos.

La transferencia de Nardoni

Por su parte, la venta de Nardoni al Gremio se concretó a principios de febrero de 2026 y representa una operación de mayor envergadura.

Juan Nardoni
La venta de Juan Ignacio Nardoni a Gremio le dejará un gran rédito económico a Unión.

La venta de Juan Ignacio Nardoni a Gremio le dejará un gran rédito económico a Unión.

El mediocampista fue transferido por una cifra cercana a los 8 millones de dólares por el 80% del pase, con la posibilidad de sumar otros 2 millones en concepto de bonos por objetivos.

En este caso, Unión mantiene un porcentaje de la ficha —cercano al 30%—, por lo que espera recibir una suma significativa una vez que se confirmen todos los detalles de la negociación.

Reunión clave en Avellaneda

Con ambos casos sobre la mesa, dirigentes de Unión tienen previsto reunirse en las próximas horas en la sede de Racing, en Avellaneda, donde realizarán una revisión exhaustiva de los contratos.

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El objetivo es despejar dudas y obtener certezas tanto sobre los montos finales como sobre los plazos de pago, en función del dinero que ingresará a las arcas del club.

Así, la institución rojiblanca busca defender sus intereses económicos en dos transferencias importantes, que pueden representar ingresos clave para su estructura financiera en el corto y mediano plazo.

Unión Adrián Balboa Nardoni
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