Samsung presentó en Argentina el Galaxy S26 FE con beneficios y financiación en hasta 18 cuotas sin interés

Hasta 40% de ahorro con Plan Canje, 15% off en un pago, seguro y reparación de pantalla bonificados, se destacan entre los beneficios para el nuevo smartphone de Samsung.

amsung Argentina anuncia la disponibilidad del nuevo Galaxy S26 FE en el país. Desde el jueves 1 de octubre y con vigencia hasta el domingo 18 de octubre, los usuarios podrán adquirir el dispositivo a través de la tienda online y tiendas oficiales de Samsung con una serie de beneficios por su lanzamiento.

Para promover el acceso a la tecnología premium en el mercado local, la marca ofrece la posibilidad de financiar la compra del Galaxy S26 FE en hasta 18 cuotas sin interés a través de bancos seleccionados.

Descuento por pago al contado

Aquellos usuarios que elijan abonar su equipo mediante pago al contado podrán acceder a un 15% de descuento sobre el precio final del dispositivo al momento de concretar la compra.

Plan Canje Samsung: hasta 40% de ahorro entregando tu equipo usado

A través del programa Plan Canje Samsung, los consumidores pueden entregar su smartphone o tablet usado de cualquier marca (incluso con la pantalla rota) como parte de pago. Esta modalidad permite ahorrar hasta un 40% en la adquisición del nuevo Galaxy S26 FE.

6 meses sin cargo de Google AI Pro

El equipo incluye una suscripción de regalo por 6 meses a Google AI Pro con Gemini Omni, que facilita la creación de videos a partir de una sola imagen y un prompt, otorgando acceso a los modelos de inteligencia artificial más avanzados de Google desde el primer día de uso. Además, se ofrece 5TB de almacenamiento seguro en la nube.

Cobertura especial con Samsung Care+ y 90% de bonificación en reparación de pantalla

En materia de protección para el dispositivo, Samsung presenta dos incentivos clave:

Hasta 35% de descuento en la contratación del Plan Clack de Samsung Care+, el seguro oficial de Samsung para smartphones.

en la contratación del Plan Clack de Samsung Care+, el seguro oficial de Samsung para smartphones. Un 90% de bonificación sobre el precio de reparación de la pantalla en caso de rotura accidental durante los primeros 12 meses posteriores a la compra.

Voucher de regalo para Vans Argentina

Quienes adquieran el Galaxy S26 FE entre el 1 y el 18 de octubre recibirán de regalo un voucher de $130.000 para utilizar en compras dentro de la tienda online de Vans Argentina.

Galaxy S26 FE: Innovación, rendimiento y Galaxy AI con One UI 9

El Galaxy S26 FE llega como el primer smartphone en integrar nativamente la interfaz One UI 9, combinando una pantalla Dynamic AMOLED de 6,7 pulgadas a 120 Hz con una batería de 4.900 mAh con carga rápida de 45W (69% en 30 minutos). Esta nueva versión de software impulsa un ecosistema de Galaxy AI proactiva que aprende de las rutinas del usuario para ofrecer resúmenes diarios (Now Brief), sugerencias según notificaciones (Now Nudge) y búsquedas multiobjeto simultáneas en imagen mediante Circle to Search. Además, facilita la migración desde Android o iOS vía código QR con Smart Switch y asegura la longevidad del equipo con 7 años de actualizaciones de sistema y seguridad.

En el apartado fotográfico, incorpora un sistema triple de cámaras con zoom óptico de 3x, frontal de 12 MP, Nightography y estabilización Super Steady con bloqueo horizontal. Sus principales innovaciones radican en el procesamiento inteligente: la función My FanCam rastrea y encuadra automáticamente a personas en movimiento, Photo Assist permite editar fotografías mediante comandos de voz en lenguaje natural y Gemini Omni genera videos grupales automáticos a partir de los archivos de la Galería.

Para acceder a todos los beneficios para la compra del Galaxy S26 FE en Argentina, visitá shop.samsung.com/ar/Galaxy-S26-FE/p.