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Samsung presentó en Argentina el Galaxy S26 FE con beneficios y financiación en hasta 18 cuotas sin interés

Hasta 40% de ahorro con Plan Canje, 15% off en un pago, seguro y reparación de pantalla bonificados, se destacan entre los beneficios para el nuevo smartphone de Samsung.

1 de octubre 2026 · 00:47hs
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Samsung presentó en Argentina el Galaxy S26 FE con beneficios y financiación en hasta 18 cuotas sin interés

amsung Argentina anuncia la disponibilidad del nuevo Galaxy S26 FE en el país. Desde el jueves 1 de octubre y con vigencia hasta el domingo 18 de octubre, los usuarios podrán adquirir el dispositivo a través de la tienda online y tiendas oficiales de Samsung con una serie de beneficios por su lanzamiento.

Financiación en hasta 18 cuotas sin interés

Para promover el acceso a la tecnología premium en el mercado local, la marca ofrece la posibilidad de financiar la compra del Galaxy S26 FE en hasta 18 cuotas sin interés a través de bancos seleccionados.

Descuento por pago al contado

Aquellos usuarios que elijan abonar su equipo mediante pago al contado podrán acceder a un 15% de descuento sobre el precio final del dispositivo al momento de concretar la compra.

Plan Canje Samsung: hasta 40% de ahorro entregando tu equipo usado

A través del programa Plan Canje Samsung, los consumidores pueden entregar su smartphone o tablet usado de cualquier marca (incluso con la pantalla rota) como parte de pago. Esta modalidad permite ahorrar hasta un 40% en la adquisición del nuevo Galaxy S26 FE.

6 meses sin cargo de Google AI Pro

El equipo incluye una suscripción de regalo por 6 meses a Google AI Pro con Gemini Omni, que facilita la creación de videos a partir de una sola imagen y un prompt, otorgando acceso a los modelos de inteligencia artificial más avanzados de Google desde el primer día de uso. Además, se ofrece 5TB de almacenamiento seguro en la nube.

Cobertura especial con Samsung Care+ y 90% de bonificación en reparación de pantalla

En materia de protección para el dispositivo, Samsung presenta dos incentivos clave:

  • Hasta 35% de descuento en la contratación del Plan Clack de Samsung Care+, el seguro oficial de Samsung para smartphones.
  • Un 90% de bonificación sobre el precio de reparación de la pantalla en caso de rotura accidental durante los primeros 12 meses posteriores a la compra.

Voucher de regalo para Vans Argentina

Quienes adquieran el Galaxy S26 FE entre el 1 y el 18 de octubre recibirán de regalo un voucher de $130.000 para utilizar en compras dentro de la tienda online de Vans Argentina.

Galaxy S26 FE: Innovación, rendimiento y Galaxy AI con One UI 9

El Galaxy S26 FE llega como el primer smartphone en integrar nativamente la interfaz One UI 9, combinando una pantalla Dynamic AMOLED de 6,7 pulgadas a 120 Hz con una batería de 4.900 mAh con carga rápida de 45W (69% en 30 minutos). Esta nueva versión de software impulsa un ecosistema de Galaxy AI proactiva que aprende de las rutinas del usuario para ofrecer resúmenes diarios (Now Brief), sugerencias según notificaciones (Now Nudge) y búsquedas multiobjeto simultáneas en imagen mediante Circle to Search. Además, facilita la migración desde Android o iOS vía código QR con Smart Switch y asegura la longevidad del equipo con 7 años de actualizaciones de sistema y seguridad.

En el apartado fotográfico, incorpora un sistema triple de cámaras con zoom óptico de 3x, frontal de 12 MP, Nightography y estabilización Super Steady con bloqueo horizontal. Sus principales innovaciones radican en el procesamiento inteligente: la función My FanCam rastrea y encuadra automáticamente a personas en movimiento, Photo Assist permite editar fotografías mediante comandos de voz en lenguaje natural y Gemini Omni genera videos grupales automáticos a partir de los archivos de la Galería.

Para acceder a todos los beneficios para la compra del Galaxy S26 FE en Argentina, visitá shop.samsung.com/ar/Galaxy-S26-FE/p.

Galaxy S26 FE Argentina Samsung beneficios Plan Canje

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