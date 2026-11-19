Fue el corolario de varios meses de investigación intensiva para desarticular una banda dedicada a la venta barrial de drogas, organizada desde la cárcel de Coronda. Pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron 20 allanamientos, dos de ellos en celdas del penal corondino. Secuestraron cocaína y marihuana fraccionadas, 31 celulares y más de 1,1 millones de pesos.

Entre poco antes de la medianoche de este miércoles y pasadas las 5 de este jueves, en la ciudad de San Justo, cabecera del departamento homónimo, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Policía de Santa Fe (PSF) allanaron 18 inmuebles de distintos barrios y dos celdas de la cárcel de Coronda, en una investigación por venta minorista de drogas. Aprehendieron a las 12 principales personas involucradas, entre ellas el hombre señalado como jefe de la organización, que cumple una condena en ese penal, y notificaron de la causa en libertad a otras seis.

El 27 de junio, una persona que no se identificó llamó a la central de emergencias 911 y denunció que una mujer, M. L. E., de 35 años, vendía cocaína en San Justo. También aportó datos sobre otras personas que actuarían con ella en la distribución y la venta.

El 2 de julio ingresó en la sede de la PDI de San Justo una denuncia de identidad reservada. Según esa denuncia, una mujer, S. A. R., de 30 años, y sus hermanos vendían drogas desde su casa del barrio San José Obrero, y la proveedora era M. L. E., que vive en el barrio Reyes.

Investigación unificada

Los dos expedientes se unificaron. Con tareas de campo, vigilancias, análisis de billeteras virtuales e informes telefónicos, los pesquisas establecieron la existencia de una asociación dedicada al narcomenudeo. Según la hipótesis de la investigación, Maximiliano Sebastián Gómez, alias «Chichi», de 41 años, la dirige desde la cárcel de Coronda. Su pareja, M. L. E., coordinaría la provisión de estupefacientes a distintos puntos de venta de la ciudad.

La otra denuncia

El 25 de septiembre, un vecino llamó al 911 y denunció por venta de drogas a una mujer, S. B. F., de 57 años, y a su familia, que incluye a su hija M. L. E. Con esos elementos, la fiscal Luciana Escobar Cello, de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico (UFEMI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), solicitó las órdenes de allanamiento para diferentes viviendas en distintos barrios de la ciudad de San Justo.

Los allanamientos

En la vivienda de M. L. E., en calle 9 de Julio al 1100, los pesquisas secuestraron cinco envoltorios con 31 gramos de cocaína y tres envoltorios con 34,2 gramos de marihuana. También secuestraron una balanza digital con restos de ambas sustancias, tres celulares, 376.000 pesos y anotaciones. La mujer quedó aprehendida pasadas las 5.

En calle Enrique Rodríguez al 2700, en el barrio Reyes, aprehendieron a S. B. F. Le secuestraron cuatro envoltorios de nylon termosellados con 22,42 gramos de cocaína y 555.000,50 pesos. También le secuestraron tres cigarrillos de armado casero y dos envoltorios con marihuana, que suman 4,29 gramos, y dos celulares. En la vereda aprehendieron a su hijo, E. A., de 27 años, que vive en la vivienda interna del mismo terreno. En esa vivienda secuestraron un celular.

En calle San Martín al 1400 aprehendieron a V. G. A., de 48 años, que llegó durante el procedimiento. En la casa secuestraron un celular y 86.900 pesos.

En el barrio La Cava, en la zona de calle Independencia, aprehendieron a L. N. C., de 32 años. Le secuestraron 0,21 gramos de cocaína, un celular, un papel con anotaciones y 96.350 pesos.

En una vivienda de la esquina de 25 de Mayo y Mariano Moreno aprehendieron a R. B. G., de 39 años, y a A. R. B., de 48.

En calle Juan Mantovani al 1600 aprehendieron a F. M. F., de 35 años. En la casa secuestraron cuatro envoltorios con 1,6 gramos de cocaína y uno con 0,5 gramos de marihuana. También había 6,9 gramos de sustancia de corte, que sería bicarbonato, una fuente y un espejo con restos de cocaína y dos celulares. Un hombre y una mujer que estaban con él quedaron notificados en libertad.

En la esquina de Mariano Moreno y Chubut aprehendieron a S. A. R. Estaba con su pareja y sus tres hijos. Le secuestraron 7,8 gramos de cocaína, 0,7 gramos de marihuana, una balanza digital y cinco celulares.

En la esquina de Esteban Colombo y Antonio Belotti aprehendieron a E. D. F., de 35 años, y le secuestraron cuatro celulares.

En la esquina de Italia y Antonio Belotti aprehendieron a M. H. A. A., de 39 años, y le secuestraron dos celulares.

En un departamento de la colectora de la ruta nacional 11, los pesquisas buscaban a un hombre investigado en la causa, que no estaba allí. Secuestraron cuatro envoltorios con 2 gramos de cocaína, un plato y una cuchara con restos de esa droga, dos celulares y una notebook. La pareja que alquila el departamento quedó notificada en libertad.

En una vivienda interna de 25 de Mayo al 3400, en una habitación que ocupa ese mismo hombre, secuestraron un trozo compacto de 2,9 gramos de cocaína y un plato con 1,5 gramos de restos. También le secuestraron un celular a la mujer que vive allí, quien quedó notificada en libertad.

En dos viviendas de calle Nicolás Figueredo al 1400 secuestraron cinco celulares. En otro domicilio secuestraron un celular.

En el barrio La Cava, un hombre conocido como «Lencho» quedó notificado en libertad, sin secuestros. Otros tres allanamientos dieron resultado negativo.

En la cárcel de Coronda

En la cárcel de Coronda, antes de las 0.30, pesquisas de la División Homicidios de la PDI allanaron la celda 22 del pabellón D, donde está alojado Gómez. Secuestraron papeles con anotaciones, números de teléfono, cuentas bancarias, alias de billeteras virtuales, nombres y montos de dinero.

Gómez quedó aprehendido en esta causa, aunque ya cumple una condena en una causa federal. En la celda 16 del pabellón C, donde está alojado otro interno, la requisa dio resultado negativo.

Ambos procedimientos se hicieron con la colaboración del Servicio Penitenciario Federal (SPF). No hubo testigos civiles porque el protocolo de seguridad del SPF no permite el ingreso de civiles sin autorización judicial, y los propios policías actuaron como testigos.

Elementos probatorios incriminantes

En total, los pesquisas secuestraron 69,43 gramos de cocaína en polvo y compacta, y 39,69 gramos de marihuana, en ambos casos en distintos envoltorios. Además, secuestraron una planta de cannabis, sustancia de corte, dos balanzas digitales, 31 celulares, una notebook, platos, fuentes y cucharas con restos de cocaína, anotaciones y más de 1,1 millones de pesos en efectivo.

Megaoperativo policial

En los procedimientos participaron pesquisas de las delegaciones de la PDI de Garay, San Javier, Santa Fe, San Martín, Las Colonias y San Jerónimo, y de las regiones IV y V de la PDI. También intervinieron las divisiones Capturas, Microtráfico, Homicidios y Delitos Económicos de Santa Fe.

Hubo además grupos tácticos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y de las Unidades Regionales IV Caseros, V Castellanos, XI Las Colonias, XII 9 de Julio, XIII San Cristóbal, XIV San Javier, XV San Jerónimo, XVI San Justo, XVII San Lorenzo y XIX Vera, entre otras dependencias.

La Unidad Regional XVI San Justo aportó el edificio para la base de operaciones y los móviles. Estuvieron presentes el jefe de la PDI Región I y el jefe de la División Homicidios, y el fiscal Haidar coordinó las directivas con la fiscal Escobar Cello.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, y desde allí hicieron lo propio con la fiscal Luciana Escobar Cello, de la UFEMI del MPA.

La fiscal ordenó que las personas aprehendidas siguieran privadas de su libertad, que fueran llevadas y revisadas físicamente en Medicina Legal, y que fueran identificadas y alojadas en dependencias policiales de Orden Público. Gómez es la excepción, porque sigue en la cárcel donde cumple su condena.

La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.

Aclaración

Esta nota publica la identidad completa de Maximiliano Sebastián Gómez porque cumple una condena en una causa anterior. El principio de inocencia que protegía su identidad quedó superado por esa condena impuesta por el Poder Judicial. Además, al tratarse de una sentencia judicial, constituye un acto público amparado por el principio de publicidad.

Respecto de las demás personas aprehendidas, se consignan únicamente sus iniciales y edades, ya que sobre ellas rige el principio de inocencia.