El gobernador participó de la Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026, donde firmó un convenio de cooperación con Alfredo Cornejo. Santa Fe apunta a convertirse en proveedor industrial y hub logístico de los proyectos mineros que avanzan en la Cordillera.

Santa Fe busca ganar espacio en el negocio minero que comienza a tomar impulso en la Cordillera. Con ese objetivo, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó una misión institucional y empresarial en Mendoza , integrada por más de 60 firmas santafesinas interesadas en vincularse con las inversiones del sector, particularmente con los proyectos de cobre que avanzan en esa provincia.

La actividad se desarrolla en el marco de la Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026 , que comenzó este jueves y se extenderá hasta el viernes en el Hotel Hilton Mendoza. Allí, Pullaro participó de la apertura junto a su par mendocino, Alfredo Cornejo, con quien además firmó un convenio de cooperación para impulsar el desarrollo industrial, fortalecer las cadenas de proveedores y promover el intercambio tecnológico.

Santa Fe busca ser socio estratégico de la minería y vincular a más de 60 empresas con inversiones en Mendoza

Durante su discurso, el mandatario santafesino sostuvo que Santa Fe "es el socio estratégico que necesita la Cordillera para que puedan venir las grandes inversiones". Para fundamentar esa posición, destacó la estructura productiva provincial, con 6.500 empresas e industrias, 14 universidades públicas y privadas, 28 polos tecnológicos y 30 centros de innovación.

Pullaro planteó que esa capacidad industrial puede ponerse al servicio de la expansión minera y energética. En ese sentido, recordó que en 2018 se creó la Mesa del Gas, Minería y Petróleo para convocar a empresas santafesinas y promover su participación en actividades desarrolladas en otras provincias.

Según detalló, actualmente más de 350 industrias santafesinas acompañan el desarrollo energético y otras 250 empresas participan del sector minero.

El gobernador también señaló como desafío que las pequeñas y medianas empresas puedan aprovechar las inversiones que llegarán al país a partir de los cambios macroeconómicos y del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En ese escenario, volvió a plantear la intención de convertir a Santa Fe en el principal centro logístico del país. Mencionó la capacidad de los puertos del Gran Rosario y sostuvo que la provincia pretende ser una vía de salida para la producción minera, además de participar en el abastecimiento de insumos y bienes de capital.

"Queremos ser esos socios que le den sostenimiento a la minería para que pueda salir por nuestra provincia", afirmó.

Un acuerdo con Mendoza para sumar proveedores santafesinos

En el marco de la agenda oficial, Pullaro y Cornejo firmaron un convenio bilateral para impulsar el desarrollo industrial, promover inversiones y fortalecer las cadenas de proveedores de ambas provincias.

El acuerdo contempla la capacitación mutua, la transferencia tecnológica y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas. La iniciativa da continuidad a convenios que Santa Fe ya había suscripto con Chubut, San Juan y Neuquén.

Tras la firma, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, definió el entendimiento como "el federalismo de los hechos" y remarcó que el objetivo no es competir con las pequeñas y medianas empresas cuyanas, sino asociarse con ellas.

"Las inversiones del RIGI no tienen que pasar de largo. Podemos aprovechar estas oportunidades para incorporar nuestro talento, nuestra industria y nuestra tecnología", sostuvo.

Los proyectos de cobre que busca aprovechar Santa Fe

La apuesta santafesina tiene como referencia el avance de dos iniciativas vinculadas con el cobre en Mendoza.

Una de ellas es PSJ Cobre Mendocino, que proyecta una producción anual de 40.000 toneladas de cobre fino y una vida operativa de hasta 27 años.

A menor escala, la firma Kobrea, en alianza con la minera BHP, consolidó su presencia en el sur mendocino tras asegurar siete proyectos cupríferos en el departamento de Malargüe.

La misión santafesina también incluye representantes del Puerto de Rosario y del Puerto Zona Franca Villa Constitución, que buscan mostrar la capacidad logística fluvial de la provincia tanto para la salida de minerales hacia el Atlántico como para el abastecimiento de los emprendimientos.

Durante las dos jornadas de la cumbre, las empresas expondrán sus capacidades en el stand institucional de Santa Fe y participarán de rondas de negocios y reuniones comerciales.

El encuentro reúne a compañías internacionales como BHP y Teck Resources, entidades financieras como Citi, UBS Investment Bank y Deutsche Bank, además de delegaciones de Canadá y Chile. Entre los temas de la agenda figuran las inversiones en exploración, el desarrollo de proyectos, la sostenibilidad, los mercados internacionales y el financiamiento.