Barrio Villa del Parque: cayó preso por robo y daños a un auto estacionado en la calle

Sucedió esta madrugada de domingo sobre calle padre Catena al 4.100. Oficiales de la Brigada de Orden Urbano BOU que patrullaban la zona sorprendieron a un hombre de 32 años, luego de producir daños en la cerradura de una puerta y robar elementos del interior del vehículo.

Este domingo, en cercanías de Padre Catena al 4.100, en barrio Villa del Parque , oficiales de la Brigada de Orden Urbano BOU de la Policía de Santa Fe PSF aprehendieron a un hombre de 32 años, investigado como presunto autor de un robo perpetrado en un automóvil estacionado en la vía pública.

Los ruidos provenientes de la calle, la oportuna intervención de un vecino que perdió el sueño, y denunció el suceso a la Policía, activó el procedimiento que terminó con el ladrón aprehendido.

La denuncia

El procedimiento se originó a partir de una comunicación cursada por el vecino atento y solidario a los operadores de la Central de Emergencias 911, que alertó sobre un hecho de robo ocurrido en un vehículo que se hallaba estacionado. De inmediato, los oficiales de la Brigada de Orden Urbano BOU se dirigieron hacia el lugar y desplegaron un rápido patrullaje por las inmediaciones, tarea que les permitió interceptar en cercanías de Padre Catena al 4100 al hombre de 32 años, señalado por la víctima como el presunto responsable del ilícito.

La víctima del robo es un hombre de 35 años que constató la sustracción de prendas de vestir del interior de su automóvil, con los daños provocados en el cierre de una de las puertas del vehículo. Tras las primeras constataciones en el lugar, el aprehendido fue trasladado a una dependencia policial.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación MPA, que ordenó que el aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea revisado en Medicina Legal, que sea identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

Asimismo, dispuso la realización de las diligencias de rigor: la identificación de testigos entre los vecinos del sector, la constatación sobre cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, y los peritajes criminalísticos que llevan adelante los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI; mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo y daños.