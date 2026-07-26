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Semana decisiva en Unión para levantar las inhibiciones y habilitar a los refuerzos

Tras el empate en el estreno ante Platense, la dirigencia de Unión busca resolver las inhibiciones para que las incorporaciones puedan estar ante Gimnasia (M)

Ovación

Por Ovación

26 de julio 2026 · 10:56hs
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Semana decisiva en Unión para levantar las inhibiciones y habilitar a los refuerzos

UNO Santa Fe | José Busiemi

El debut ya quedó atrás. El empate 2-2 frente a Platense dejó conclusiones futbolísticas, pero en Unión saben que el desafío más importante de estos días no se jugará dentro de una cancha. La prioridad es levantar las inhibiciones para que los refuerzos puedan quedar a disposición de Leonardo Madelón.

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La dirigencia afrontará una semana decisiva, con negociaciones abiertas para destrabar los reclamos que presentaron Juventud de Las Piedras y Nacional de Paraguay por las transferencias de Maizon Rodríguez y Fernando Díaz, respectivamente.

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Hasta el momento, las gestiones no llegaron a buen puerto. Si bien existieron conversaciones, todavía no se alcanzó un acuerdo, por lo que el club continúa sin inscribir a sus incorporaciones para el Torneo Clausura. Así lo admitió el presidente Luis Spahn en las declaraciones de los últimos días que hicieron ruido. En este escenario, todas las expectativas están puestas en el ingreso del dinero de la transferencia de Mateo Del Blanco. Esos fondos aparecen como la llave para cancelar las obligaciones pendientes y avanzar con un proceso que no termina en el pago.

Los tiempos de la FIFA, un tema no menor para Unión

Una vez saldadas las deudas, Unión deberá aguardar que la información sea registrada por la FIFA. Recién después llegará la comunicación formal que habilitará al Tatengue a utilizar a sus nuevos futbolistas, trámite que también suele demandar algunos días.

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La situación mantiene en estado de expectativa a Madelón, que recientemente firmó la renovación de su contrato, ya que aguarda ampliar las variantes de un plantel que comenzó el campeonato mostrando aspectos positivos, pero que todavía necesita sumar a los jugadores incorporados en este mercado. El próximo compromiso será de visitante el sábado ante Gimnasia (M), por lo que todavía existe margen para resolver el conflicto.

Unión inhibiciones Leonardo Madelón
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