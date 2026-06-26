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Santa Fe va contra las "caries urbanas": qué cambia con la nueva ordenanza sobre baldíos

El Concejo Municipal aprobó una normativa que endurece las sanciones por falta de mantenimiento de terrenos e inmuebles abandonados y crea incentivos fiscales para quienes cumplan con las obligaciones

26 de junio 2026 · 08:32hs
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Aprueban nueva normativa para el mantenimiento urbano 

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Aprueban nueva normativa para el mantenimiento urbano 

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó este jueves una nueva ordenanza que fortalece las herramientas del municipio para intervenir sobre terrenos baldíos e inmuebles abandonados, con el objetivo de mejorar la higiene urbana, la seguridad y la convivencia en los barrios.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Lucas Simoniello y unificó proyectos presentados junto a las concejales Titi Barletta y Jorgelina Mudallel. La nueva normativa reemplaza la ordenanza vigente sobre baldíos y amplía su alcance a las construcciones deterioradas o abandonadas, incorporando mecanismos más ágiles para exigir su mantenimiento, aplicar sanciones y recuperar los costos de las intervenciones realizadas por el municipio.

"La Santa Fe que queremos construir es sin caries urbanas", sostuvo Simoniello. "Estamos dando un paso importante para arreglar y ordenar la ciudad. Cuando hablamos de caries urbanas no nos referimos solamente a baldíos abandonados, sino también a inmuebles con construcciones deterioradas que generan basura, inseguridad y frenan el desarrollo de la ciudad", expresó.

El concejal Lucas Simoniello

El concejal Lucas Simoniello

Qué cambia con la nueva ordenanza sobre baldíos en Santa Fe

La normativa incorpora nuevas obligaciones para los propietarios y responsables de los inmuebles. Además, establece la posibilidad de que el municipio intime a los dueños y, en caso de incumplimiento, intervenga para realizar las tareas de limpieza correspondientes.

También regula los mecanismos administrativos y judiciales para ingresar a los predios cuando sea necesario y fortalece el recupero de los gastos generados por esas actuaciones.

Entre las obligaciones que deberán cumplir los propietarios se encuentran:

  • Corte de malezas y pastizales.
  • Remoción de residuos, escombros y restos de poda.
  • Eliminación de aguas estancadas.
  • Desratización, desinsectación y control de plagas.
  • Mantenimiento de veredas, cercos, tapiales y estructuras edilicias cuando representen un riesgo para terceros.

La ordenanza también incorpora como sujetos responsables a las empresas de cartelería cuando existan estructuras publicitarias instaladas en inmuebles que no cumplan con las condiciones mínimas de mantenimiento.

Beneficios para quienes mantengan sus terrenos en condiciones

Uno de los aspectos destacados de la nueva normativa es la creación de un régimen de incentivos para los propietarios que mantengan sus inmuebles en buen estado.

En ese sentido, quienes acrediten un adecuado mantenimiento podrán acceder a una reducción del 50% de la sobretasa por baldío, mientras que aquellos que acumulen infracciones perderán ese beneficio y enfrentarán nuevas cargas económicas.

"Queremos que quienes cumplen tengan incentivos y que quienes abandonan sus propiedades asuman las consecuencias. La prioridad es que los vecinos dejen de ser rehenes de caries urbanas que generan miedo, inseguridad y suciedad", afirmó Simoniello.

Más herramientas para cobrar multas y recuperar recursos públicos

Otro punto central de la ordenanza es que permitirá consolidar las deudas por tasas, multas y gastos de limpieza, facilitando su cobro por la vía de apremio y evitando la dispersión de expedientes administrativos.

Según explicó Simoniello, la medida busca fortalecer la capacidad del Estado para recuperar recursos públicos y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida de los vecinos.

"Durante años vimos cómo se acumulaban deudas, multas y gastos de limpieza sin una herramienta eficiente para cobrarles a quienes incumplen. Esta ordenanza mejora la capacidad del Estado para recuperar recursos que son de todos los santafesinos, pero sobre todo busca devolver tranquilidad, mejorar la seguridad y generar oportunidades para desarrollar en esas caries urbanas el comercio, el acceso a la vivienda y más espacios públicos", concluyó el concejal.

• LEER MÁS: Caries urbanas en la ciudad: aprobaron la intimación a propietarios para que limpien sus inmuebles

Caries Urbanas ordenanza Concejo Santa Fe

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