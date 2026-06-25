Profini, tras su salida de Unión: "Es una oportunidad que soñé toda mi vida"

Desde Múnich, donde realiza una exhaustiva revisión médica antes de firmar su contrato, el volante surgido de Unión contó cómo se gestó la transferencia, las dudas iniciales por el destino y la emoción de cumplir el sueño de jugar en Europa.

Rafael Profini atraviesa horas decisivas para su carrera. El mediocampista formado en Unión se encuentra en Múnich, Alemania, donde cumple con una completa revisión médica antes de convertirse oficialmente en nuevo jugador del FC Kharkiv.

En diálogo con Sol Play (FM 91.5), el volante reconoció que vive días de ansiedad y expectativas por el inminente salto al fútbol europeo.

“Las sensaciones son muy lindas. Es una experiencia nueva. Estoy un poco ansioso porque termine rápido todo esto y poder incorporarme, pero la sensación es muy linda”, expresó.

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El santafesino explicó que los controles médicos se extienden durante dos jornadas y abarcan estudios físicos, análisis de sangre, resonancias, radiografías y exámenes oftalmológicos.

“Son dos días de revisión médica. El primero fue hoy y el segundo será mañana. Si sale todo bien, me incorporaré a Austria, donde el plantel está haciendo la pretemporada”, detalló.

Cómo nació la posibilidad de emigrar a Ucrania

Profini reveló que el interés surgió inmediatamente después del último partido de Unión por Copa Argentina frente a Independiente. “El interés empezó después de ese partido. Ahí comenzaron los contactos y las negociaciones. Yo terminé decidiéndome y, cuando di el sí, empezaron a negociar con Unión”, contó.

Según explicó, durante las conversaciones quedó al margen de las tratativas entre clubes y solamente recibía información a través de su representante.

“Lo único que sabía era que me decían que iba para adelante. Finalmente se terminó dando a los pocos días del inicio de la pretemporada”, relató.

Rafael Profini, las dudas por el destino y el contexto bélico

Uno de los aspectos que más pesó en la decisión fue el destino elegido. Ucrania no aparecía inicialmente entre las opciones imaginadas por el jugador ni por su entorno familiar.

“Cuando me dijeron Ucrania, lo primero que pensé fue en el conflicto. Tenía incertidumbre y por eso me tomé tiempo para averiguar y conocer mejor la situación”, reconoció.

Incluso admitió que la reacción inicial de sus padres fue negativa. “Lo primero fue todo negativo. No les gustó mucho la idea. Después hablamos con gente de allá, escucharon lo que nos decían y terminamos convenciéndonos todos”, explicó.

Finalmente, lo que inclinó la balanza fue el proyecto deportivo. “Me terminó convenciendo el proyecto. Es un club renovado que aspira a grandes objetivos y eso me sedujo”.

“Nunca pensé que se iba a dar tan rápido mi salida de Unión”

Apenas seis meses después de consolidarse en Primera División, Profini tendrá su primera experiencia en Europa. Una situación que ni él mismo esperaba.

“Sinceramente no pensé que se iba a dar tan rápido. Fueron seis meses muy buenos colectivamente e individualmente también, pero no me esperaba esta oportunidad”, afirmó.

El volante destacó que la posibilidad llega en un momento especial de crecimiento personal y futbolístico.

“Me siento un poco más maduro y más completo, aunque siempre hay que seguir mejorando. Como decía el Kily, el techo te lo pone uno mismo”.

El agradecimiento a Madelón y al Kily González

Consultado sobre las últimas charlas en Unión, Profini destacó especialmente el respaldo que recibió de los entrenadores que marcaron su camino en el club.

“Con el cuerpo técnico hablamos y nos agradecimos mutuamente. Desde el primer momento me dijeron que me iban a apoyar en la decisión que tomara”, señaló.

Además, recordó un momento clave de su carrera cuando estuvo cerca de salir a préstamo a Gimnasia de Jujuy. “Eso se lo debo un poco al Kily. Yo estaba por irme y me llamó para que me quedara y la peleara. Gracias a Dios al mes ya estaba jugando”.

“Unión me deja todo”

La emoción apareció cuando le preguntaron por lo que representa Unión en su vida. “Unión me deja todo. Fue gran parte de mi infancia y de mi vida. Me llevo amistades, enseñanzas y el sueño cumplido de jugar en Primera”, aseguró.

También recordó los momentos difíciles que atravesó el club durante la lucha por la permanencia en 2023. “Me tocó pelear el descenso. Fue durísimo. Después vinieron dos años y medio muy lindos que voy a recordar siempre”.

Y dejó una frase que seguramente ilusionará a los hinchas tatengues: “Estoy en deuda, pero en algún momento vamos a volver”.

El desafío que viene para el jugador surgido de Unión

Mientras espera completar los últimos estudios médicos, Profini ya comenzó a interiorizarse sobre su nuevo destino. Mantuvo conversaciones con integrantes del cuerpo técnico y con futbolistas del plantel, quienes le transmitieron referencias positivas.

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Además, ya eligió el número que utilizará en su nueva etapa. “Voy a usar la seis. Me dijeron que allá el seis es como el cinco, el volante central”, explicó entre risas.

Si todo marcha según lo previsto, el mediocampista firmará un contrato por tres temporadas y comenzará oficialmente su aventura europea, la recompensa a un recorrido que construyó desde las inferiores rojiblancas hasta convertirse en una de las apariciones más valiosas de Unión en los últimos meses.