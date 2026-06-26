Avanza la disputa de la fecha 15 del Apertura José Luis Burtovoy

Este viernes continuará la disputa del certamen de Primera A liguista, La Perla del Oeste buscará recuperar la punta que está en manos de Colón (SJ) cuando reciba a la Juve de Candioti

La Perla del Oeste buscará recuperar la punta del Apertura este viernes cuando recibe a la Juve de Candioti.

Comenzó la fecha 15 del Torneo Apertura José Luis Burtovoy con triunfos de Colón de San Justo y El Quillá, mientras que Newell´s y Sanjustino, al igual que Ciclón Racing con La Salle Jobson igualaron sus respectivos compromisos. El certamen está al rojo vivo, ya que el Conquistador quedó provisoriamente como puntero del certamen, aunque hay que tener en cuenta que este viernes en Recreo Sur, La Perla del Oeste recibirá a Juventud Unida de Candioti. El elenco azulgrana buscará recuperar la punta del certamen que lo tiene como uno de los protagonistas.

Este viernes 26 de julio, a partir de las 21, en el estadio Jardín de Recreo Sur, La Perla del Oeste será anfitrión de Juventud Unida de Candioti con el arbitraje de Maximiliano Moya y la colaboración de Sebastián Miño y Lautaro Santillán. Los dirigidos por Andrés Formento, que están cumpliendo una muy buena campaña, vienen de golear por 3 a 0 a Náutico El Quillá, mientras que los conducidos por Martino Petitti llega luego de haberse impuesto por 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Ciudadela.

La programación se completará el sábado 27 desde las 15.30 con los siguientes cotejos: Gimnasia y Esgrima con Deportivo Santa Rosa en Ciudadela, Ateneo Inmaculada con Unión en el campo de deportes ubicado a la vera de la autopista, Colón con Independiente, Academia Cabrera con Universidad del Litoral en el ex predio de la Fiat en Sauce Viejo, Ciclón Norte con Cosmos, y Sportivo Guadalupe con Nacional en el Eladio Romeo Rosso.

Las posiciones se encuentran de esta manera: Colón de San Justo 36, La Perla 35, Sanjustino 34, Sportivo Guadalupe 27, La Salle Jobson 25, Colón de Santa Fe 23; Náutico El Quillá, Juventud Unida y Ciclón Racing 20; Ateneo Inmaculada 19, Unión de Santa Fe 18, Cosmos y Nacional 17; Independiente, Universidad del Litoral y Ciclón Norte 15; Nobleza de Recreo 14, Las Flores II 13; Gimnasia y Esgrima, Academia Cabrera y Newell´s 12; Deportivo Santa Rosa 7.

Interesantes duelos en el ascenso liguista

Este sábado se llevará a cabo una nueva jornada del fútbol de ascenso de la Liga Santafesina, puntualmente se jugará la decimocuarta fecha del Apertura 2026 de la Segunda División: Santa Fe con arbitraje de Cristoforato será anfitrión de Pucará mientras que el elenco que se encuentra como escolta de las posiciones, Los Canarios, visitará en Ángel Gallardo a San Cristóbal con Muga como máxima autoridad.

A partir de las 15.30, Los Canarios, que viene de superar con autoridad a Defensores de Peñaloza el pasado martes por la noche, visitará a San Cristóbal en Ángel Gallardo con el arbitraje de Lucas Mugas, mientras que en el predio Nery Pumpido, el puntero Santa Fe FC recibirá a Pucará de barrio Transporte con el control de Ángel Cristoforato. Banco Provincial, otro de los elencos de buena campaña, visitará en el estadio Japo Acevedo, a El Pozo con el referato de Rubén Fernández.

El puntero del ascenso, Santa Fe FC, tendrá un compromiso de fuste, ya que deberá medirse con el Cacique.

En Casa Turquesa, Nuevo Horizonte jugará con Los Juveniles (Leandro Rotela), mientras que en barrio Yapeyú, Loyola lo hará con Deportivo Agua (Bruno Levatti). En barrio 12 de Septiembre de Santo Tomé, Floresta recibirá a Defensores de Peñaloza (Carlos Céspedes), y en barrio Adelina Este, Don Salvador se cruzará con Atlético Arroyo Leyes (Oscar Loza).

Por su parte, en el estadio Tesoro Ferrero, Atenas de Santo Tomé jugará con Los Piratitas (Ezequiel Giménez), mientras que El Cadi de Rincón se medirá con Defensores de Alto Verde (Facundo Benelli). En la ciudad de Sauce Viejo, la Vecinal Gálvez se cruzará con Belgrano de Coronda (Alejandro Aguilera).

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Santa Fe FC 35; Los Canarios 32; Banco Provincial 31, Pucará 29; Belgrano 27, San Cristóbal y Nuevo Horizonte 25, El Cadi 19, Defensores de Alto Verde 18, Los Piratitas 17, Vecinal Gálvez 15, Atenas 14, El Pozo y Los Juveniles 13, Loyola 12, Floresta y Deportivo Agua 9, Don Salvador 7, Arroyo Leyes 3 y Defensores de Peñaloza 2.