Comenzó la recuperación de la cloaca máxima con tecnología de última generación

El inicio de la colocación de la primera manga marca un hito para la infraestructura sanitaria de la ciudad. La intervención se ejecuta sin excavaciones y con el menor impacto posible sobre la circulación

Comenzó la colocación de la primera manga de rehabilitación en la cloaca máxima

La ciudad de Santa Fe vivió una jornada histórica con el comienzo de la colocación de la primera manga de rehabilitación en la cloaca máxima , una obra de ingeniería sin precedentes en el país por las dimensiones del conducto y la tecnología utilizada.

Los trabajos se desarrollan sobre Bulevar Pellegrini , donde desde pasada las 14 del jueves comenzó el descenso de la manga que permitirá recuperar el colector cloacal principal sin necesidad de realizar excavaciones ni romper la calzada. Mientras se ejecutan las tareas, el tránsito permanece habilitado con restricciones y es coordinado por inspectores municipales.

Comenzó la colocación de la primera manga de rehabilitación en la cloaca máxima gentileza

Una obra única en Argentina

La gerenta de Infraestructura de Aguas Santafesinas (Assa), Patricia Zago, destacó la importancia del momento y explicó que se trata de una intervención inédita. "Es histórico para la provincia y para el país. Es la primera vez que se hace una rehabilitación de estas características por el diámetro y la longitud del conducto", afirmó.

La ingeniera explicó que, tras varios meses de trabajos preparatorios, el colector quedó en condiciones para iniciar la instalación de la manga. "El conducto está limpio, sin líquido, y en este momento está descendiendo la manga para rehabilitar el primer tramo. Una vez acomodada, se infla y luego se realiza el proceso de polimerización mediante un tren de luces, que endurece el material y deja rehabilitado el conducto", detalló.

Cómo es la rehabilitación de la cloaca máxima

La obra está dividida en seis tramos, que se ejecutan entre boca de registro y boca de registro. El procedimiento iniciado este jueves corresponde al primer subtramo.

Según explicó Zago, el contrato tiene un plazo de ejecución de 30 meses, aunque destacó que el principal beneficio de esta tecnología es que permite avanzar sin alterar significativamente la vida cotidiana de la ciudad.

"Es una obra amiga con la ciudad porque mientras los vecinos siguen con sus actividades normales, nosotros estamos rehabilitando el conducto cloacal máximo", sostuvo.

Comenzó la colocación de la primera manga de rehabilitación en la cloaca máxima gentileza

Comenzó la colocación de la primera manga de rehabilitación en la cloaca máxima gentileza

Una tecnología que evita romper calles

Por su parte, Sergio Carruega, director en Argentina de Sanit Ingeniería UTE Winkelmann, aseguró que la obra también tiene una dimensión inédita para la región.

"Antes decíamos que era importante para Argentina y Santa Fe, pero también es emblemática para América Latina por su diámetro y por sus 3,5 kilómetros de extensión. Nunca se hizo algo de estas características en la región."

El especialista explicó que previamente se instaló un sistema de bypass, visible desde hace meses sobre el Bulevar, que desvía temporalmente los líquidos cloacales para mantener seco el conducto mientras se realiza la rehabilitación.

Hasta 45 días menos de obra por cada intervención

Carruega destacó que la tecnología utilizada representa una diferencia sustancial respecto del método tradicional. "Si esta obra se hiciera mediante excavación convencional demandaría entre 30 y 45 días por cada intervención, habría que romper el boulevard, excavar hasta nueve metros de profundidad, retirar el caño existente y luego reconstruir toda la infraestructura", explicó.

En cambio, mediante el sistema de manga se aprovecha el conducto existente y se instala un nuevo revestimiento interior que extiende su vida útil por aproximadamente 100 años.

Menor impacto para vecinos y comercios

Además del ahorro de tiempo, Carruega remarcó el beneficio urbano y económico. "Los comercios siguen trabajando, los vecinos pueden ingresar y salir de sus casas y el tránsito continúa circulando con restricciones. Son beneficios sociales y económicos muy importantes porque no hace falta romper la ciudad."

También destacó la decisión de priorizar una infraestructura que normalmente permanece invisible. "Estas son las obras que nadie ve hasta que fallan. Por eso fue una decisión acertada invertir en el sistema cloacal principal para darle una solución definitiva."

Cómo continúa el operativo y las restricciones de tránsito

Las tareas de colocación de la manga se extenderán durante varias horas y obligan a mantener cortes parciales en la zona de Bulevar Pellegrini. Desde el operativo recomiendan evitar circular por el sector, especialmente para quienes se dirigen desde el oeste hacia la Costanera, utilizando calles alternativas para evitar demoras.

Con este primer paso comenzó formalmente la recuperación integral de la cloaca máxima de Santa Fe, una obra estratégica que busca modernizar uno de los sistemas sanitarios más importantes de la ciudad utilizando tecnología de última generación y con un impacto mínimo sobre la vida urbana.

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