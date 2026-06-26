Uno Santa Fe | Ovación | River

Nueva velada de River Boxing Team en el Monumental

El paranaense Wenceslao Mansilla entrenado por el santafesino Nacho Doldán del Willie Pep se presentará en River Boxing Team

Ovación

Por Ovación

26 de junio 2026 · 09:28hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El paranaense Rolando Mansilla junto a su entrenador Nacho Doldán del Willie Pep.

El paranaense Rolando Mansilla junto a su entrenador Nacho Doldán del Willie Pep.

El Microestadio del Club Atlético River Plate se prepara para recibir una nueva jornada de boxeo en la presente jornada de viernes 26 de junio, en la que el River Boxing Team presentará una cartelera que combina combates profesionales y amateurs, con el objetivo de consolidar su proyecto de formación y alto rendimiento en el boxeo argentino.

Wenceslao Mansilla dirá presente en el River Boxing Team

En una velada en la Carpa San Martín, en el que habrá más de 20 peleas amateurs desde las 18 horas y dos profesionales de gran importancia por la noche. En una de ellas estará peleando el experimentado Rolando Wenceslao Mansilla oriundo de la ciudad de Paraná pero que es entrenado por Nacho Doldán en el gimnasio Willie Pep ubicado en barrio Roma de la capital santafesina.

El entrerriano Rolando Wenceslao Mansilla (21-17-1, 11 K.O.) se medirá con Bruno Acosta de River Plate (12-1-0, 9 K.O.) a 8 rounds en supermediano, en una convocatoria que tiene como supervisión a la Federación de Box de la provincia de Santa Fe. Peligro Mansilla viene de imponerse por KOT en el tercer asalto de seis pautados a Sergio Mauricio Carabajal oriundo de Vedia, en la provincia de Buenos Aires, en la instalaciones del Club Atlético Paracao.

En su anterior presentación, Mansilla, de 40 años, en el polideportivo Diego Armando Maradona de Pablo Nogués, en la provincia de Buenos Aires, cayó por puntos ante Ramón Matías Lovera de la localidad bonaerense de San Miguel en un combate que tuvo diez asaltos.

El p&uacute;gil entrerriano combatir&aacute; en River Plate a 8 rounds en la categor&iacute;a supermediano.

El púgil entrerriano combatirá en River Plate a 8 rounds en la categoría supermediano.

En el caso del púgil Millonario, en diciembre pasado, consiguió un triunfo por KOT en el segundo asalto sobre Juan Andrés Figueroa de Villa Caraza en las instalaciones del Sindicato de Obreros de Maestranza en la localidad de Virrey del Pino, en la provincia de Buenos Aires.

En la pelea principal, Lucas Bastida (24-4-1, 14 K.O.) enfrentará al colombiano Alexander Moreno Palacio (11-4-0, 9 K.O.) por el título Fedelatin AMB supermediano, a 10 rounds. En principio esta pelea iba a tener como protagonistas a Bastida y al corondino Diego Ramírez pero en la última semana eso cambio y quedó el pleito con el oriundo de Medellín de 25 y apodado la Roca.

A través de la organización de veladas profesionales y selectivas amateurs, el River Boxing Team refuerza su compromiso con el desarrollo del boxeo, brindando oportunidades concretas a jóvenes promesas de todo el país y acompañándolos con estructura, respaldo y competencia permanente. En un escenario donde numerosos talentos quedan relegados por la falta de apoyo, la institución busca posicionarse como un referente del boxeo argentino, ofreciendo visibilidad, rodaje y crecimiento en el marco de un club que promueve el deporte en todas sus disciplinas.

River Boxing Day Monumental
Noticias relacionadas
El Quillá vs Banco, un clásico moderno para definir el Dos Orillas.

Se juega la gran superfinal del Torneo Dos Orillas

Los Pumitas debutarán este sábado 27 a las 6 frente a Estados Unidos en el Mundial Juvenil.

Los Pumitas debutan en el Mundial Juvenil que se juega en Georgia

La Perla del Oeste buscará recuperar la punta del Apertura este viernes cuando recibe a la Juve de Candioti.

Avanza la disputa de la fecha 15 del Apertura José Luis Burtovoy

Ecuador venció a Alemania y se metió en 16avos de final.

Ecuador dio el golpe, le ganó a Alemania y clasificó a 16vos de final

Lo último

Caso Agostina Vega: por qué detuvieron a Marianela Palmero, actual pareja de Barrelier

Caso Agostina Vega: por qué detuvieron a Marianela Palmero, actual pareja de Barrelier

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Franco Colapinto finalizó 8º en la primera práctica libre del Gran Premio de Austria

Franco Colapinto finalizó 8º en la primera práctica libre del Gran Premio de Austria

Último Momento
Caso Agostina Vega: por qué detuvieron a Marianela Palmero, actual pareja de Barrelier

Caso Agostina Vega: por qué detuvieron a Marianela Palmero, actual pareja de Barrelier

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Franco Colapinto finalizó 8º en la primera práctica libre del Gran Premio de Austria

Franco Colapinto finalizó 8º en la primera práctica libre del Gran Premio de Austria

Colón maneja algunas alternativas para incorporar un lateral izquierdo

Colón maneja algunas alternativas para incorporar un lateral izquierdo

Diego Díaz dejó Unión y se convirtió en refuerzo de Patronato

Diego Díaz dejó Unión y se convirtió en refuerzo de Patronato

Ovación
Se juega la gran superfinal del Torneo Dos Orillas

Se juega la gran superfinal del Torneo Dos Orillas

Avanza la disputa de la fecha 15 del Apertura José Luis Burtovoy

Avanza la disputa de la fecha 15 del Apertura José Luis Burtovoy

Todo listo para una nueva jornada en el Torneo del Interior

Todo listo para una nueva jornada en el Torneo del Interior

Los Pumitas debutan en el Mundial Juvenil que se juega en Georgia

Los Pumitas debutan en el Mundial Juvenil que se juega en Georgia

Nueva velada de River Boxing Team en el Monumental

Nueva velada de River Boxing Team en el Monumental

Policiales
Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe