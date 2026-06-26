Nueva velada de River Boxing Team en el Monumental

El Microestadio del Club Atlético River Plate se prepara para recibir una nueva jornada de boxeo en la presente jornada de viernes 26 de junio, en la que el River Boxing Team presentará una cartelera que combina combates profesionales y amateurs, con el objetivo de consolidar su proyecto de formación y alto rendimiento en el boxeo argentino.

En una velada en la Carpa San Martín, en el que habrá más de 20 peleas amateurs desde las 18 horas y dos profesionales de gran importancia por la noche. En una de ellas estará peleando el experimentado Rolando Wenceslao Mansilla oriundo de la ciudad de Paraná pero que es entrenado por Nacho Doldán en el gimnasio Willie Pep ubicado en barrio Roma de la capital santafesina.

El entrerriano Rolando Wenceslao Mansilla (21-17-1, 11 K.O.) se medirá con Bruno Acosta de River Plate (12-1-0, 9 K.O.) a 8 rounds en supermediano, en una convocatoria que tiene como supervisión a la Federación de Box de la provincia de Santa Fe. Peligro Mansilla viene de imponerse por KOT en el tercer asalto de seis pautados a Sergio Mauricio Carabajal oriundo de Vedia, en la provincia de Buenos Aires, en la instalaciones del Club Atlético Paracao.

En su anterior presentación, Mansilla, de 40 años, en el polideportivo Diego Armando Maradona de Pablo Nogués, en la provincia de Buenos Aires, cayó por puntos ante Ramón Matías Lovera de la localidad bonaerense de San Miguel en un combate que tuvo diez asaltos.

El púgil entrerriano combatirá en River Plate a 8 rounds en la categoría supermediano.

En el caso del púgil Millonario, en diciembre pasado, consiguió un triunfo por KOT en el segundo asalto sobre Juan Andrés Figueroa de Villa Caraza en las instalaciones del Sindicato de Obreros de Maestranza en la localidad de Virrey del Pino, en la provincia de Buenos Aires.

En la pelea principal, Lucas Bastida (24-4-1, 14 K.O.) enfrentará al colombiano Alexander Moreno Palacio (11-4-0, 9 K.O.) por el título Fedelatin AMB supermediano, a 10 rounds. En principio esta pelea iba a tener como protagonistas a Bastida y al corondino Diego Ramírez pero en la última semana eso cambio y quedó el pleito con el oriundo de Medellín de 25 y apodado la Roca.

A través de la organización de veladas profesionales y selectivas amateurs, el River Boxing Team refuerza su compromiso con el desarrollo del boxeo, brindando oportunidades concretas a jóvenes promesas de todo el país y acompañándolos con estructura, respaldo y competencia permanente. En un escenario donde numerosos talentos quedan relegados por la falta de apoyo, la institución busca posicionarse como un referente del boxeo argentino, ofreciendo visibilidad, rodaje y crecimiento en el marco de un club que promueve el deporte en todas sus disciplinas.