Se juega la gran superfinal del Torneo Dos Orillas

Náutico El Quillá y Banco Provincial animarán un clásico moderno para definir el campeón del Torneo Dos Orillas. Un atractivo duelo que se disputará en la ASH

Este sábado 27 de junio a partir de las 17.30, en el sintético de agua ubicado en Raúl Tacca 700, en el sur de la capital provincial se disputará la súper final de la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey. Un duelo entre dos equipos que han realizado una muy buena campaña, por lo que a priori estamos en las puertas de un atractivo cotejo.

Frente a frente estarán dos conjuntos que vienen marcando el pulso en los últimos años. Por un lado, El Quillá irá en busca del bicampeonato. Del otro, Banco Provincial, campeón hace dos temporadas y reciente ganador a nivel local. Dos equipos con propuestas ambiciosas, vocación ofensiva y una clara intención de asumir el protagonismo desde el juego. Las “tiburonas” fueron de menos a más en lo que va del año y culminaron la fase regular en lo más alto de la tabla.

Más allá de un inicio irregular en el Regional “A” disputado en Rosario, el conjunto de Andrés Messina y Mateo Walker logró reconstruirse desde el juego asociado y encontrar una versión mucho más sólida y equilibrada. Con el correr de las fechas, El Quillá ganó confianza, elevó la intensidad de su presión, ajustó los retrocesos y empezó a mostrarse mucho más efectivo en los momentos determinantes. Esa evolución terminó convirtiéndose en su principal fortaleza: el equipo entendió cuándo acelerar, cuándo sostener la posesión y cómo administrar los distintos pasajes de cada partido.

Desde una estructura táctica afianzada, transformaron la regularidad en una marca registrada y llegaron a la definición mostrando carácter, intensidad y una idea de juego clara. Si las finales se ganan con juego, pero sobre todo con carácter, Banco envió una advertencia explícita a quien se ponga enfrente: este es un equipo al que hay que vencerlo muchas veces en un mismo partido para poder ganarle.

En el cotejo disputado en la fase regular, la victoria correspondió por 5 a 4 a las Tiburonas.

La clasificación de las “kresteras” a la gran final fue dramática. El partido ante La Salle fue una montaña rusa que puso a prueba los cimientos del equipo. Luego de estar arriba 2-1 y 3-2, pasaron a perder 6-4. Sin embargo, reaccionaron a tiempo y exhibieron una enorme fortaleza anímica para el empate 7-7. Un punto de oro que les permitió asegurar el segundo puesto y sacar boleto a la definición del título.

Más allá de ese resultado, el equipo dirigido por Daniel De Petre empató sosteniendo una filosofía de juego. Dejó en evidencia una identidad sostenida en la búsqueda permanente, el ritmo alto y la decisión ofensiva. A eso le sumó capacidad de adaptación y una convicción que apareció en los momentos de mayor presión.

Eso también se vio para mantenerse de pie dentro de partidos de enorme exigencia, cerrando una gran Fase I de la Súper Liga con el subcampeonato y consolidándose como uno de los animadores más peligrosos del certamen. La mesa está servida para una final electrizante. En caso de igualdad en el tiempo reglamentario, el campeón se definirá por shootouts.

Programación sábado 27 jornada de definiciones

-Repechaje Promoción:

13, Paracao vs. Santa Fe Rugby B

15, Alma Juniors vs. CRAR de Rafaela

-Súper Final:

17.30, Náutico El Quillá vs. Banco Provincial