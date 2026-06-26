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Los jóvenes de entre 21 y 32 años concentran la mayor demanda de atención por consumos problemáticos en Santa Fe

El relevamiento del Observatorio Provincial también muestra un crecimiento de la participación de mujeres en los dispositivos de acompañamiento y un aumento de las intervenciones en toda la provincia

26 de junio 2026 · 09:33hs
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En dos años

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En dos años, la Provincia duplicó su capacidad de intervenir en situaciones de consumo problemático
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En dos años, la Provincia duplicó su capacidad de intervenir en situaciones de consumo problemático

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora cada 26 de junio, el Gobierno de Santa Fe presentó un balance de las políticas públicas impulsadas a través de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod).

Los datos, elaborados por el Observatorio Provincial de Consumos Problemáticos, muestran que en 2025 se abordaron 182.219 situaciones vinculadas a consumos problemáticos, lo que representa un incremento del 153 % respecto de las 72.000 intervenciones registradas en 2023.

El crecimiento estuvo acompañado por una importante ampliación de la infraestructura de atención. Los dispositivos de acompañamiento pasaron de 92 en 2023 a 174 en la actualidad, mientras que también aumentó la cantidad de plazas destinadas a tratamientos tanto en modalidad residencial como ambulatoria.

El secretario de Aprecod, Luciano Sciarra, destacó que "estos números reflejan la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de abordar los consumos problemáticos desde una perspectiva integral, con más presencia del Estado, más recursos y una red de acompañamiento que llegue a cada rincón de la provincia. Detrás de cada intervención hay una persona, una familia y una comunidad que encuentra una respuesta".

En dos años, la Provincia duplicó su capacidad de intervenir en situaciones de consumo problemático

En dos años, la Provincia duplicó su capacidad de intervenir en situaciones de consumo problemático

Más presencia territorial en toda la provincia

Uno de los principales ejes de la política provincial fue fortalecer la presencia del Estado en el territorio. Desde el inicio de la actual gestión, los equipos de Aprecod realizaron acciones en los 19 departamentos de Santa Fe, recorriendo más de 287.000 kilómetros para acercar servicios de prevención, orientación y asistencia.

En materia preventiva se desarrollaron 480 intervenciones presenciales, principalmente en espacios comunitarios, aunque también en escuelas, clubes deportivos, ámbitos laborales y organizaciones religiosas.

Además, las consultas realizadas a través del chatbot y la línea gratuita 0800 crecieron más de un 200 % durante el último año, consolidándose como herramientas de acceso rápido para quienes buscan orientación o acompañamiento.

"Trabajamos para que nadie tenga que trasladarse cientos de kilómetros para recibir orientación o asistencia. La presencia territorial permite detectar situaciones de manera temprana, acompañar a las familias y fortalecer las redes comunitarias", señaló Sciarra.

Jóvenes de entre 21 y 32 años, el grupo con mayor demanda

El informe también revela que la mayor cantidad de intervenciones corresponde a personas de entre 21 y 32 años. El grupo de 27 a 32 años concentró el 25 % de las situaciones abordadas, mientras que las personas de 21 a 26 años representaron el 24 % del total.

Otro dato relevante es el incremento de la participación de las mujeres en los dispositivos de atención, que pasó del 13 % al 20 % de los casos. Además, ellas realizaron el 86 % de las consultas de orientación, tanto para sí mismas como para familiares o terceros.

En cuanto a las sustancias más frecuentes en los tratamientos, la cocaína aparece en el 59 % de los casos, seguida por la marihuana (32 %) y el alcohol (25 %).

Acompañarte, un programa que amplió la red de atención

Desde fines de 2024, el programa Acompañarte permitió crear 14 nuevos dispositivos públicos de prevención y acompañamiento en adicciones distribuidos en 12 departamentos, alcanzando a 41 municipios santafesinos.

Durante su primer año de funcionamiento, el programa acompañó a más de 900 personas, facilitando el acceso a tratamientos y espacios de contención en localidades que hasta entonces no contaban con servicios públicos específicos para abordar los consumos problemáticos.

Actualmente, la Provincia mantiene convenios con 174 dispositivos de acompañamiento en todo el territorio, lo que representa un crecimiento del 89 % respecto de 2023.

Canales de atención

Las personas que necesiten orientación o acompañamiento pueden comunicarse a través de los siguientes canales gratuitos:

  • Línea gratuita: 0800-2685640.

  • Chatbot: 3415407653.

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