Diego Maciel juró como ministro de la Corte de Santa Fe: reemplaza a Spuler tras 26 años y apunta a acelerar los tiempos judiciales

El abogado oriundo de Esperanza asumió este viernes en el máximo tribunal provincial y ocupará la vacante que dejó Eduardo Spuler. En sus primeras definiciones, planteó modernizar la Justicia con nuevas tecnologías, agilizar los procesos y acercar el servicio judicial a la ciudadanía.

Renovación. Diego Maciel juró como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, reemplazando a Eduardo Spuler.

Diego Maciel juró este viernes como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe , en una ceremonia realizada desde las 11.30 en el Salón de Actos del máximo tribunal provincial.

El magistrado ocupa la vacante que dejó Eduardo Spuler , quien finalizó el 1° de septiembre una trayectoria de 26 años como integrante de la Corte . Spuler había llegado al tribunal en 2000, durante la gestión de Carlos Reutemann.

La designación de Maciel había sido formalizada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto N.º 1632/2026, luego de que su pliego recibiera el acuerdo de la Asamblea Legislativa en febrero de este año.

Con su incorporación, la Corte queda integrada por Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder, Margarita Zabalza y Diego Maciel.

Agilizar la Justicia y sumar tecnología

Luego de prestar juramento, Maciel definió cuáles serán algunos de los ejes de su nueva función y puso el acento en la necesidad de modernizar el funcionamiento del Poder Judicial.

“Voy a trabajar para que las nuevas tecnologías se puedan aggiornar a la Justicia actual y para que podamos acelerar, porque a veces la Justicia que no es rápida, a veces no llega a ser Justicia”, sostuvo.

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El nuevo ministro insistió en que uno de sus principales objetivos será lograr un servicio más rápido y cercano a la ciudadanía.

“No vengo a ocupar un cargo, vengo a ejercer una función y mi idea es tratar de que la Justicia sea más rápida y más cercana”, afirmó.

La modernización tecnológica aparece así como una de las herramientas que buscará impulsar dentro del máximo tribunal para reducir demoras y adaptar los procedimientos judiciales a las necesidades actuales.

Respeto por la ley y los consensos democráticos

Otro de los ejes planteados por Maciel durante su asunción estuvo relacionado con el vínculo entre el Poder Judicial, la Legislatura y las leyes sancionadas mediante los mecanismos constitucionales.

El flamante ministro sostuvo que los consensos alcanzados dentro del sistema institucional deben ser respetados y remarcó la importancia de mantener el funcionamiento de los poderes dentro del marco constitucional.

“Soy un convencido de que los acuerdos que se generan dentro del camino constitucional tienen que ser respetados y tenemos que aggiornarnos a las reglas de la democracia”, expresó.

José Busiemi

En ese sentido, defendió una mirada basada en el respeto a la ley, la Constitución y la división de poderes, como parte del rol que deberá asumir desde el máximo tribunal santafesino.

Su origen político no condicionará sus decisiones

Maciel también fue consultado por su trayectoria vinculada al radicalismo y por sus relaciones profesionales y políticas construidas durante sus años de trabajo en la Legislatura provincial.

El nuevo integrante de la Corte sostuvo que su pasado forma parte de su trayectoria, pero aseguró que no condicionará su desempeño como magistrado.

“Vengo a cumplir una función nueva, independiente de mi historia, y no la voy a negar, pero eso no va a condicionar la objetividad de las decisiones que yo tome”, afirmó.

De esta manera, buscó marcar una separación entre su recorrido anterior en la actividad pública y las responsabilidades que asumió ahora dentro del Poder Judicial.

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Una renovación más amplia del máximo tribunal

La llegada de Maciel constituye el primer recambio efectivo de la Corte dentro del proceso de renovación que comenzó a desarrollarse este año.

Su designación se produjo en simultáneo con los pliegos de Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini, también aprobados por la Asamblea Legislativa en febrero, en el marco de la renovación prevista para el máximo tribunal.

En el caso de Roberto Falistocco, el propio ministro confirmó que dejará su cargo en noviembre, mientras que el proceso de reemplazo de otros integrantes continuará durante los próximos meses.

Por eso, la incorporación de Maciel marca apenas el comienzo de una nueva etapa para el tribunal provincial.

Quién es Diego Maciel

Maciel es oriundo de Esperanza y se recibió de abogado en 2003 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.

Su trayectoria profesional estuvo fuertemente vinculada con la administración pública y la actividad legislativa. Hasta abril de este año se desempeñó como secretario administrativo de la Cámara de Senadores de Santa Fe y anteriormente ocupó funciones en la Cámara de Diputados y en el Ministerio de la Producción.

Además, durante 2025 fue secretario administrativo de la Convención Reformadora de la Constitución Provincial.

La Asamblea Legislativa aprobó su pliego el 26 de febrero de 2026, con 52 votos afirmativos, cinco negativos y nueve abstenciones.