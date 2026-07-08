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Cómo estará el tiempo en Santa Fe: suben las temperaturas y el frío dará un respiro

La ciudad amaneció con cielo despejado y una temperatura inferior a los 7°. El pronóstico indica jornadas estables, con nubosidad en aumento y pocas probabilidades de lluvias.

8 de julio 2026 · 08:11hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo despejado, fría y con una temperatura de 6.9º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 21°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien se mantienen las condiciones estables, la configuración meteorológica que comienza a adoptar la región central del país, con el continuo ingreso de aire cálido desde el norte y el noreste del continente, sumado al ingreso de aire frío que se observa en la región de Cuyo producto de un importante sistema de baja presión sobre las costas Chilenas, el cual debería generar importantes lluvias en dicha región, genera que en nuestra región se mantenga la tendencia observada de suave ascenso de las temperaturas y el aumento gradual de la nubosidad. Recién se espera el arribo del sistema frío hacia comienzos de la semana próxima, con descenso de los registros térmicos hacia el día lunes y manteniéndose bajas las posibilidades de lluvias durante los días sábado y domingo.

Jueves con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio: mínima 8º y máxima 20º. Vientos leves del sector nor/noreste, cambiando al este/sureste.

En tanto para el viernes se espera cielo parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales durante la jornada. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas en suave ascenso: mínima 10º y máxima 21º. Vientos leves a moderados del sector sureste, rotando al este.

Por último, sábado con cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 11º y máxima 22º. Vientos leves de direcciones variables, predominando del sector este.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

tiempo Santa Fe Temperaturas frío
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