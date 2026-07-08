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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 8 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes.

8 de julio 2026 · 07:45hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 1 de julio en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAN JOSÉ del RINCÓN

SANTA FE

• 8 a 12: Regimiento 12 de Infantería, Castelli, Cervera y Pasaje Simoniello

Mantenimiento

• 8:30 a 12:30: RN168, Soria, Callejón 3 y Estanislao López (La Guardia)

Reemplazo de Conductores

• 9 a 11: Obispo Boneo, Defensa, Obispo Príncipe y Piedras

Despeje de Electroductos

De 9 a 13:

- J.J. Paso, Zavalla, Independencia y Rodríguez Peña

Reemplazo de Conductores

- Independencia, Pietranera, Vera Mujica y Rodríguez Peña

Mantenimiento de Subestación

- Ayacucho, Rosas, Grandoli y Pavón

Mantenimiento de Subestación

-avenida López y Planes, Lamadrid, Pasaje Irala e Iturraspe

Maniobras de reconfiguración

SANTO TOMÉ

• 8 a10: Chapeaurouge, Remedios de Escalada de San Martín, Guido y Cervera

Reemplazo de Postes

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 9 a 13: RP N1, Callejón Pintos, Callejón Montenegro y Los Sauces

Reemplazo de Conductores

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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