La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 1 de julio en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAN JOSÉ del RINCÓN
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 8 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes.
SANTA FE
• 8 a 12: Regimiento 12 de Infantería, Castelli, Cervera y Pasaje Simoniello
Mantenimiento
• 8:30 a 12:30: RN168, Soria, Callejón 3 y Estanislao López (La Guardia)
Reemplazo de Conductores
• 9 a 11: Obispo Boneo, Defensa, Obispo Príncipe y Piedras
Despeje de Electroductos
De 9 a 13:
- J.J. Paso, Zavalla, Independencia y Rodríguez Peña
Reemplazo de Conductores
- Independencia, Pietranera, Vera Mujica y Rodríguez Peña
Mantenimiento de Subestación
- Ayacucho, Rosas, Grandoli y Pavón
Mantenimiento de Subestación
-avenida López y Planes, Lamadrid, Pasaje Irala e Iturraspe
Maniobras de reconfiguración
SANTO TOMÉ
• 8 a10: Chapeaurouge, Remedios de Escalada de San Martín, Guido y Cervera
Reemplazo de Postes
SAN JOSÉ del RINCÓN
• 9 a 13: RP N1, Callejón Pintos, Callejón Montenegro y Los Sauces
Reemplazo de Conductores
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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