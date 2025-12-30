Año Nuevo colmado en la costa santafesina: no quedan cabañas disponibles

El comienzo de año en los complejos de los corredores de las rutas 1 y 11 registran alta ocupación, reservas completas y muy buenas expectativas para todo enero y febrero

La temporada de verano en la provincia de Santa Fe comenzó con números más que alentadores para el sector turístico. Según confirmó Guillermo Kees Scotta , presidente de la Cámara de Cabañeros y Prestadores de Servicios Turísticos de la Provincia de Santa Fe (Cabasetur) , las cabañas ubicadas sobre los corredores de las rutas 1 y 11 registraron altos niveles de ocupación durante los últimos fines de semana largos, Navidad y Año Nuevo.

“Venimos trabajando muy bien desde los últimos feriados largos. En Navidad la ocupación fue muy buena: algunos complejos superaron el 50% , y otros llegaron incluso al 100% de ocupación ”, explicó el dirigente del sector en una entrevista con LT10.

Año Nuevo con la costa santafesina desbordada

De cara al Año Nuevo, el panorama fue aún más contundente. “Prácticamente está desbordada toda la costa santafesina, tanto el corredor de Ruta 1, Ruta 11 como la zona de Carcarañá. Muchos turistas llaman y no consiguen lugar”, señaló Kees Scotta.

En este contexto, desde Cabasetur recomendaron a los visitantes contactarse directamente con los propietarios y evitar reservas informales para prevenir estafas, una situación que suele repetirse cuando la demanda supera la oferta disponible.

Buenas expectativas para enero y febrero

El balance positivo genera grandes expectativas para el resto de la temporada, especialmente para los meses de enero y febrero. “Creemos que vamos a trabajar muy bien en la mayoría de los complejos de cabañas”, afirmó el presidente de la Cámara.

Además, destacó el impacto que tendrá el feriado largo de Carnaval, que históricamente impulsa la actividad turística. “En la última temporada, febrero tuvo mayor ocupación que enero, por lo que esperamos que este año vuelva a repetirse esa tendencia”, agregó.

Monitoreo permanente del sector turístico

Desde Cabasetur, la Cámara que nuclea a cabañeros y prestadores de servicios turísticos de la provincia, mantienen un contacto permanente entre los socios, monitoreando los niveles de ocupación y reservas en cada destino.

“Estamos en línea permanentemente chequeando cómo está la ocupación en los distintos complejos, y en función de eso es el panorama que podemos reportar hoy”, concluyó Kees Scotta.

