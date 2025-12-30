Licencia de conducir: nuevos horarios de atención para los trámites durante enero

La medida responde a licencias del personal y a la menor afluencia de público prevista para el verano.

La Municipalidad de Santa Fe informa que, durante todo el mes de enero, se modificarán los horarios de atención en las sedes habilitadas para realizar trámites vinculados a la Licencia Nacional de Conducir . La decisión se adopta en el marco del período de verano, teniendo en cuenta las licencias del personal y la menor demanda de los vecinos.

Durante el primer mes del año, los trámites para obtener la licencia de conducir por primera vez, retirar licencias ya emitidas y realizar renovaciones –por vencimiento, extravío o hurto, entre otros– se podrán efectuar exclusivamente entre las 7 y las 15.

Los nuevos horarios de atención por sede

Centro de Educación Vial del Parque Juan Garay, Salvador Caputto 3800 (Tel: 342-4574166) de 7.30 a 15.

Estación Belgrano, Bv. Gálvez 1150: de 7.30 a 12.30.

Prado Español, Av. Gral. Paz 6502-6600: de 7.30 a 12.30.

Distrito Noreste, Aristóbulo del Valle 9446: de 8 a 12.

La Costa, Ruta 1 Km 2,7: de 8 a 12.

Quienes necesiten realizar alguno de estos trámites deberán solicitar turno previamente ingresando al turnero virtual, donde podrán consultar los días y horarios disponibles.

En cuanto a la documentación requerida, las personas que tramiten la licencia para autos por primera vez pueden acceder a toda la información necesaria en la web oficial de la Municipalidad de Santa Fe, dentro del apartado Licencia de Conducir. Para el caso de motovehículos, los requisitos y pasos a seguir se encuentran detallados en el enlace correspondiente.

Cabe recordar que el trámite para obtener la licencia por primera vez debe realizarse únicamente en el Centro Municipal de Educación Vial, ubicado en el Parque Juan Garay. Posteriormente, el proceso puede continuar en las distintas sedes habilitadas.