Vacaciones de cercanía: cuánto cuesta el alquiler de una casa quinta en la costa santafesina durante el verano

Los valores más costosos pueden llegar hasta los 200 dólares por noche. Cómo varían los precios entre Colastiné, San José del Rincón, Cayastá o Sauce Viejo.

6 de diciembre 2025 · 20:11hs
Vacaciones de cercanía: cuánto cuesta el alquiler de una casa quinta en la costa santafesina durante el verano

Las casas en alquiler en la costa santafesina durante el verano son una opción elegida por los santafesinos en los meses de diciembre, enero y febrero. Lo que era una salida algo más económica comparando con otros destinos, sobre todo en materia de costos y logística no se está visualizando, con precios que se mantienen en la misma tónica.

Con este presente, las casas están tasadas en dólares en los principales portales de reserva en internet producto de la falta de referencia de precios en pesos.

Reservar en una casa de la costa santafesina puede llegar a costar unos 150 dólares por noche y hasta 1.000 dólares una semana en las opciones más costosas.

Casas particulares y precios

Realizando un relevamiento entre los principales destinos turísticos que cuentan con casas de verano en la zona de la costa santafesina se vislumbra una amplia gama de precios aunque con el denominador común de la cotización del valor de la estadía por día en dólares.

casaquinta 2.jpg

Así se pueden encontrar en el sitio Airbnb a modo de ejemplo casas con capacidad para siete personas en destinos como Santa Rosa de Calchines que orillan los 200 dólares por noche.

En tanto en la zona de countries de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo es común encontrar valores de casaquintas de entre 70 y 120 dólares la noche, con casos de viviendas con mayores comodidades y plazas disponibles que llegan a superar los 200 dólares la jornada.

Cabe destacar que en la jurisdicción de la ciudad de Santa Fe quien ponga en alquiler una de estas viviendas ociosas debe inscribir a la misma en el registro oficial con el que cuenta el municipio, con una ordenanza que legisla la actividad y posee un recuento de la totalidad de las casas inscriptas.

Colastiné, Rincón y Arroyo Leyes

En la zona de Colastiné Norte, San José del Rincón y Arroyo Leyes los precios se mantienen un poco por debajo de otros puntos turísticos costeros, oscilando entre 25 y 70 dólares la cotización por día. Entre los lugares más exclusivos se pueden distinguir lugares con hasta cinco plazas que cuestan 150 dólares la noche pasando Arroyo Leyes.

Si uno se posiciona sobre otros destinos tradicionales unos kilómetros hacia el norte de la capital santafesina como lo son Cayastá o Helvecia los precios de referencia son de entre 70 y 120 dólares la jornada.

alquiler costa Casas
