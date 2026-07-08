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Cinco empresas compiten por una obra clave para extender la red de gas en Santa Fe con una inversión de más de US$ 7 millones

La Provincia abrió las ofertas para adquirir 25 estaciones reductoras de presión, un equipamiento fundamental para avanzar con la segunda etapa del plan Gasoductos para el Desarrollo. La iniciativa permitirá ampliar el abastecimiento de gas natural a 45 localidades y potenciar la producción en el interior santafesino.

8 de julio 2026 · 15:27hs
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Cinco empresas compiten por una obra clave para extender la red de gas en Santa Fe con una inversión de más de US$ 7 millones

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Cinco empresas compiten por una obra clave para extender la red de gas en Santa Fe con una inversión de más de US$ 7 millones

El Gobierno de Santa Fe dio este miércoles un nuevo paso en el plan Gasoductos para el Desarrollo al abrir los sobres con las ofertas para la provisión de 25 estaciones reductoras de presión (ERP), una infraestructura indispensable para la futura puesta en marcha de la segunda etapa de los gasoductos provinciales.

La licitación cuenta con un presupuesto oficial de 7.190.808 dólares y recibió cinco ofertas de empresas interesadas en ejecutar la obra. En esta primera instancia se prevé la adquisición de cinco estaciones reductoras, equipamiento que permitirá regular la presión del gas para su distribución y garantizar el funcionamiento de los nuevos ramales.

Durante el acto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que se trata de una inversión estratégica para el crecimiento de la provincia.

"Esto es como la llegada del ferrocarril para los pueblos: es desarrollo, igualdad de oportunidades y una obra pública que transforma la vida de las familias y mejora las condiciones para producir", sostuvo.

El funcionario remarcó además que la política energética del Gobierno provincial busca combinar equilibrio fiscal con inversión en infraestructura.

"El equilibrio fiscal no puede ser un fin en sí mismo. Tiene que servir para realizar inversiones inteligentes que generen desarrollo y oportunidades. En Santa Fe demostramos que cuando los recursos se administran con responsabilidad, la obra pública es posible", afirmó.

En ese marco, recordó que la meta fijada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro es completar, antes de finalizar 2027, una red de 610 kilómetros de gasoductos que permitirá llevar gas natural a 45 localidades y fortalecer el desarrollo productivo del interior provincial.

Un impulso para la producción

Por su parte, el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, explicó que las estaciones reductoras son un componente central del sistema, ya que permitirán no solo ampliar el acceso al servicio para los hogares, sino también reducir los costos energéticos de las industrias, mejorando su competitividad.

Además, señaló que la expansión de la red permitirá aprovechar la mayor disponibilidad de gas existente en el país y abrir nuevas oportunidades para la radicación de inversiones y el crecimiento industrial.

En la misma línea, el senador provincial Hugo Rasetto calificó la obra como una "decisión estratégica", al considerar que contribuirá a mejorar la competitividad de las empresas, generar empleo y favorecer el arraigo en las localidades del interior.

Las ofertas presentadas

En la licitación se presentaron las siguientes propuestas económicas, todas con IVA incluido:

  • Inarteco S.A.: US$ 6.982.999,12.
  • Meip Ingeniería S.R.L.: US$ 6.970.000.
  • Coyserv S.A.: US$ 7.397.505,10.
  • QM Equipment S.A.: US$ 8.159.958,34.
  • Tormene Americana S.A.: US$ 6.180.657,01.

Un plan que alcanzará a 45 localidades

El programa Gasoductos para el Desarrollo prevé la construcción de cinco gasoductos troncales, con una extensión total de 610 kilómetros, que beneficiarán a 45 localidades de diez departamentos, más de 250 industrias y alrededor de 120.000 santafesinos.

La infraestructura permitirá mejorar el abastecimiento de gas natural, reducir los costos de producción, fortalecer la competitividad de las economías regionales y crear condiciones para nuevas inversiones industriales y proyectos de generación eléctrica.

Los nuevos gasoductos atravesarán localidades de los departamentos San Cristóbal, San Martín, Belgrano, Iriondo, San Jerónimo, Caseros y General López, entre otros, en el marco de una de las principales apuestas del Gobierno provincial para fortalecer la infraestructura energética y el desarrollo del interior santafesino.

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