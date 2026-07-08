Un automóvil despistó este martes por la tarde sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de Avellaneda, e impactó contra un pino ubicado junto a la bicisenda. La Justicia investiga las causas del hecho

Murió un joven de 27 años tras un violento choque contra un árbol sobre la Ruta Nacional 11 en Avellaneda

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este martes 7 de julio, alrededor de las 17.45 , sobre la Ruta Nacional 11 , en jurisdicción de Avellaneda , frente al radar y un vivero de la zona.

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor de un automóvil que circulaba en sentido sur-norte perdió el control del vehículo. Tras el despiste, el rodado se subió a la bicisenda ubicada sobre el sector este de la ruta e impactó violentamente contra un pino.

Como consecuencia del fuerte choque, el vehículo quedó completamente destruido luego de realizar un trompo.

Murió un joven de 27 años tras un violento choque contra un árbol sobre la Ruta Nacional 11 en Avellaneda gentileza

Un joven murió tras ser trasladado al hospital

En el automóvil viajaban dos personas mayores de edad. Ambos fueron asistidos en el lugar por personal del Servicio de Emergencias 107 y trasladados de urgencia al Hospital Regional de Reconquista.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Julio Khalil Jara, de 27 años, quien viajaba como acompañante del vehículo. En tanto, el conductor permanece bajo atención médica.

Pericias para determinar las causas del accidente

En el lugar del siniestro vial trabajó personal policial junto con integrantes del Grupo Técnico Criminalístico, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer la mecánica del hecho y determinar qué provocó que el conductor perdiera el control del automóvil.

La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales competentes, que avanzan con la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias del fatal episodio.

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