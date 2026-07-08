Uno Santa Fe | Santa Fe | puente Carretero

Nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé: anticipan cortes en el Puente Carretero por el avance de la obra

La Provincia confirmó que las interrupciones de tránsito serán necesarias durante una nueva etapa de la construcción. Además, evalúa reparar el puente actual para evitar futuras restricciones

8 de julio 2026 · 11:51hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé: anticipan cortes en el Puente Carretero por el avance de la obra

La construcción del nuevo puente que unirá Santa Fe y Santo Tomé ingresará en las próximas semanas en una fase clave que obligará a implementar cortes de tránsito sobre el Puente Carretero. Si bien todavía no hay una fecha confirmada para las interrupciones, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, explicó que dependerán del avance de los trabajos.

El funcionario aseguró que la obra mantiene el ritmo previsto e incluso destacó que el Gobierno provincial busca finalizarla antes del plazo originalmente estipulado. "La obra fue proyectada para ejecutarse en 36 meses, pero nosotros nos propusimos terminarla en 24 meses y venimos cumpliendo con ese objetivo", afirmó Enrico.

Cómo avanzan las obras del nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé

Actualmente, la construcción se desarrolla en tres frentes de trabajo de manera simultánea:

  • La estructura principal del nuevo puente.
  • El acceso sobre avenida 7 de Marzo, en Santo Tomé.
  • La cabecera ubicada en la ciudad de Santa Fe.

En las próximas etapas también comenzará la colocación de los últimos pilotes sobre el río Salado, una instancia fundamental para continuar con el desarrollo de la estructura.

La Provincia analiza reparar el actual Puente Carretero

Enrico confirmó además que el Gobierno santafesino evalúa asumir la reparación del actual Puente Carretero, luego de un pedido realizado por la Dirección Nacional de Vialidad.

Según explicó, uno de los principales trabajos será reconstruir con hormigón nuevo los accesos en ambos extremos del puente, además de intervenir sobre tres sectores que presentan inconvenientes estructurales.

"La entrada hay que hacerla de hormigón nuevo en los dos lados. También tenemos que evaluar el pedido que nos hizo la Dirección Nacional de Vialidad. Nos pidió si podemos reparar el puente viejo, que tiene tres problemas", indicó.

El ministro sostuvo que la prioridad es garantizar la circulación y evitar que vuelvan a producirse restricciones como las registradas en los últimos meses. "Es lo más probable. Estamos evaluándolo, esperamos que lo confirmen, pero si tenemos que hacerlo, la prioridad es la circulación de la gente. Si esa reparación no se hace anticipadamente, la junta sigue moviéndose y nuevamente habrá que cortar el puente", advirtió.

La intervención estaría enfocada en solucionar los tres problemas estructurales detectados en el puente existente para brindar mayor seguridad y reducir el riesgo de futuros cortes.

Habrá molestias por la obra, pero prometen una solución definitiva

El ministro reconoció que una obra de semejante magnitud genera complicaciones para los miles de vecinos que cruzan diariamente entre Santa Fe y Santo Tomé, así como para los comercios ubicados en las inmediaciones.

No obstante, remarcó que se trata de inconvenientes temporales que permitirán contar con una infraestructura moderna y una mejor conexión entre ambas ciudades.

"Las obras tienen ese costado incómodo porque afectan el movimiento habitual de los vecinos y de los comercios. Sabemos que generan molestias, pero estamos convencidos de seguir adelante hasta terminarlas para que después todos podamos disfrutar de un nuevo ingreso entre Santa Fe y Santo Tomé", concluyó Enrico.

• LEER MÁS: El nuevo Puente Carretero ya tiene un 45 % de avance y es el más largo en construcción de Argentina

puente Carretero construcción cortes reparación
Noticias relacionadas
“Queremos garantizar que se respete el debido proceso”, señaló el ministro de Seguridad.

Pablo Cococcioni pidió garantizar el debido proceso para los policías imputados por la muerte de Mauro González

Pullaro se reúne con Diego Santilli para reclamar la deuda previsional y obras en rutas nacionales

Pullaro se reúne con Diego Santilli para reclamar la deuda previsional y obras en rutas nacionales

Cambios en el sistema de salud laboral para los empleados públicos de Santa Fe

Santa Fe: nuevo operador del sistema de licencias para empleados públicos

comercio de santa fe: el dia del padre y el aguinaldo impulsaron las ventas durante junio

Comercio de Santa Fe: el Día del Padre y el aguinaldo impulsaron las ventas durante junio

Lo último

Mateo Del Blanco se despidió de Unión con emotivo mensaje en redes

Mateo Del Blanco se despidió de Unión con emotivo mensaje en redes

Unión hizo oficial la venta de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo

Unión hizo oficial la venta de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo

El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

Último Momento
Mateo Del Blanco se despidió de Unión con emotivo mensaje en redes

Mateo Del Blanco se despidió de Unión con emotivo mensaje en redes

Unión hizo oficial la venta de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo

Unión hizo oficial la venta de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo

El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

Goles antes de tiempo: cómo evitar que los vecinos los griten antes de que los veas

Goles antes de tiempo: cómo evitar que los vecinos los griten antes de que los veas

Las figuras que podrían perderse las semifinales por acumulación de amarillas

Las figuras que podrían perderse las semifinales por acumulación de amarillas

Ovación
Enzo Roldán se fue de Unión y es refuerzo de Nueva Chicago

Enzo Roldán se fue de Unión y es refuerzo de Nueva Chicago

Sanjustino se coronó bicampeón del Torneo Apertura

Sanjustino se coronó bicampeón del Torneo Apertura

Se abre la fecha 17 del Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Se abre la fecha 17 del Torneo Apertura José Luis Burtovoy

El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA en pleno Mundial

Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA en pleno Mundial

Policiales
La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal