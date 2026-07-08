Nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé: anticipan cortes en el Puente Carretero por el avance de la obra

La Provincia confirmó que las interrupciones de tránsito serán necesarias durante una nueva etapa de la construcción. Además, evalúa reparar el puente actual para evitar futuras restricciones

La construcción del nuevo puente que unirá Santa Fe y Santo Tomé ingresará en las próximas semanas en una fase clave que obligará a implementar cortes de tránsito sobre el Puente Carretero . Si bien todavía no hay una fecha confirmada para las interrupciones, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe , Lisandro Enrico , explicó que dependerán del avance de los trabajos.

El funcionario aseguró que la obra mantiene el ritmo previsto e incluso destacó que el Gobierno provincial busca finalizarla antes del plazo originalmente estipulado. "La obra fue proyectada para ejecutarse en 36 meses , pero nosotros nos propusimos terminarla en 24 meses y venimos cumpliendo con ese objetivo", afirmó Enrico.

Cómo avanzan las obras del nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé

Actualmente, la construcción se desarrolla en tres frentes de trabajo de manera simultánea:

La estructura principal del nuevo puente .

. El acceso sobre avenida 7 de Marzo , en Santo Tomé .

, en . La cabecera ubicada en la ciudad de Santa Fe.

En las próximas etapas también comenzará la colocación de los últimos pilotes sobre el río Salado, una instancia fundamental para continuar con el desarrollo de la estructura.

La Provincia analiza reparar el actual Puente Carretero

Enrico confirmó además que el Gobierno santafesino evalúa asumir la reparación del actual Puente Carretero, luego de un pedido realizado por la Dirección Nacional de Vialidad.

Según explicó, uno de los principales trabajos será reconstruir con hormigón nuevo los accesos en ambos extremos del puente, además de intervenir sobre tres sectores que presentan inconvenientes estructurales.

"La entrada hay que hacerla de hormigón nuevo en los dos lados. También tenemos que evaluar el pedido que nos hizo la Dirección Nacional de Vialidad. Nos pidió si podemos reparar el puente viejo, que tiene tres problemas", indicó.

El ministro sostuvo que la prioridad es garantizar la circulación y evitar que vuelvan a producirse restricciones como las registradas en los últimos meses. "Es lo más probable. Estamos evaluándolo, esperamos que lo confirmen, pero si tenemos que hacerlo, la prioridad es la circulación de la gente. Si esa reparación no se hace anticipadamente, la junta sigue moviéndose y nuevamente habrá que cortar el puente", advirtió.

La intervención estaría enfocada en solucionar los tres problemas estructurales detectados en el puente existente para brindar mayor seguridad y reducir el riesgo de futuros cortes.

Habrá molestias por la obra, pero prometen una solución definitiva

El ministro reconoció que una obra de semejante magnitud genera complicaciones para los miles de vecinos que cruzan diariamente entre Santa Fe y Santo Tomé, así como para los comercios ubicados en las inmediaciones.

No obstante, remarcó que se trata de inconvenientes temporales que permitirán contar con una infraestructura moderna y una mejor conexión entre ambas ciudades.

"Las obras tienen ese costado incómodo porque afectan el movimiento habitual de los vecinos y de los comercios. Sabemos que generan molestias, pero estamos convencidos de seguir adelante hasta terminarlas para que después todos podamos disfrutar de un nuevo ingreso entre Santa Fe y Santo Tomé", concluyó Enrico.

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