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El historial de la Selección Argentina en los cuartos de final de Mundiales

La Selección Argentina le ganó un partido durísimo a Egipto y consiguió la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Suiza

8 de julio 2026 · 15:41hs
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El historial de la Selección Argentina en los cuartos de final de Mundiales

La Selección Argentina le ganó este martes un partido durísimo a Egipto, al que le revirtió una desventaja de dos goles, y consiguió la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará con Suiza.

El historial de la Albiceleste en esta instancia está muy equilibrado, ya que consiguió superarla en cuatro ocasiones y en las otras cuatro se volvió a casa. La primera vez que la Argentina disputó los cuartos de final de un Mundial fue en Inglaterra 1966 y cayó 1-0 ante los locales en un muy polémico partido.

Cabe resaltar que previamente, la Selección había alcanzado la final en el Mundial de 1930, pero la misma contó solo con semifinales luego de la fase de grupos.

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Más adelante, entre 1970 y 1982, los Mundiales contaban con una segunda fase de grupos, por lo que no se disputaban los cuartos de final.

La segunda aparición de la Selección argentina en cuartos de final se dio recién en la inolvidable edición de México 1986. El rival en aquella ocasión fue nuevamente Inglaterra, rival al que los dirigidos por Carlos Salvador Bilardo vencieron 2-1 gracias a la "Mano de Dios" y el "Gol del siglo" de Diego Armando Maradona. Unos días después, terminarían quedándose con el título.

Cuatro años después, en Italia 1990, la Argentina sufrió y mucho para ganarle a Yugoslavia por penales tras igualar sin goles en los 120 minutos.

Tras la tempranera eliminación en los octavos de final del Mundial 1994, la Selección se metió en cuartos de final nuevamente en Francia 1998. El rival de turno fue Países Bajos, que se impuso por 2-1 por un gol agónico de Dennis Bergkamp a los 89 minutos.

En los Mundiales de 2006 y 2010, la ilusión de la Argentina llegaría justamente hasta los cuartos de final y su verdugo sería Alemania en ambas ocasiones. En 2006, los teutones se impusieron por penales tras un partido durísimo que finalizó igualado 1-1. Aquel encuentro es recordado por el famoso machete de Jens Lehmann antes de la "muerte súbita". Ya en 2010, el combinado del país europeo pasó por arriba a los por entonces dirigidos por Diego Armando Maradona y los golearon con un impactante 4-0.

La seguidilla de tres eliminaciones consecutivas en cuartos de final llegaría a su fin recién en Brasil 2014, cuando la "Albiceleste" pudo derrotar 1-0 a Bélgica gracias a un tempranero gol de Gonzalo Higuaín.

Finalmente, en los cuartos de final de Qatar 2022, la "Scaloneta" le ganó por penales a Países Bajos con Emiliano "Dibu" Martínez como héroe tras igualar 2-2 en los 120 minutos. Aquel enfrentamiento es recordado como la "Batalla de Lusail" debido a la cantidad de amonestados, que fueron 17 en total.

El historial de la Selección Argentina en cuartos de final de Mundiales

1966: Argentina 0 - 1 Inglaterra

1986: Argentina 2 - 1 Inglaterra

1990: Argentina 0(3) - (2)0 Yugoslavia

1998: Argentina 1 - 2 Países Bajos

2006: Argentina 1(2) - (4)1 Alemania

2010: Argentina 0 - 4 Alemania

2014: Argentina 1 - 0 Bélgica

2022: Argentina 2(4) - (3)2 Países Bajos

Selección Argentina Suiza Mundial
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