Pullaro se reúne con Diego Santilli para reclamar la deuda previsional y obras en rutas nacionales

El gobernador Maximiliano Pullaro mantendrá este miércoles una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con una agenda centrada en dos temas prioritarios para la provincia, buscando soluciones

El gobernador Maximiliano Pullaro viajó este miércoles a Buenos Aires para reunirse con el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, en lo que será el primer acercamiento institucional entre Santa Fe y el gobierno nacional desde el desembarco del exdirigente del PRO en la mesa chica de Javier Milei.

La reunión fue anticipada por la vocera del gobierno santafesino, Virginia Coudannes, quien informó que Pullaro buscará “avanzar en una clave agenda para Santa Fe”. Según detalló, el mandatario insistirá con el reclamo por la deuda previsional que Nación mantiene con la provincia y su forma de pago, además de pedir definiciones sobre la ejecución de obras en rutas nacionales.

El encuentro se produce en un momento de reacomodamiento político entre la Casa Rosada y los gobernadores. La llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete abrió una nueva etapa de negociación con las provincias, después de semanas de vínculos fríos, contactos limitados y discusiones legislativas que el oficialismo nacional necesita ordenar.

Pullaro irá a la reunión con su propia agenda. La deuda previsional es uno de los reclamos históricos de Santa Fe ante la Nación y el estado de las rutas nacionales atraviesa de manera directa a la provincia, tanto por la seguridad vial como por el impacto en la producción y la logística. En la lista de pedidos santafesinos también aparece la necesidad de que la obra pública nacional vuelva a tener algún nivel de ejecución en el territorio provincial.

Pero Nación también tiene su agenda. El gobierno de Milei busca garantizar respaldos legislativos para avanzar con reformas sensibles en el Congreso. Entre ellas, la modificación del régimen de Zona Fría para el gas, que ya cuenta con media sanción de Diputados y que impactaría sobre Santa Fe, donde casi dos millones de usuarios de ocho departamentos del sur provincial están alcanzados por el beneficio vigente.

En el transcurso de la mañana el Gobernador @maxipullaro se reunirá con el Jefe de Gabinete @diegosantilli para avanzar en una clave agenda para Santa Fe. Insistirá con el reclamo por la deuda previsional y su forma de pago, y con la ejecución de las obras en rutas nacionales. — Virginia Coudannes (@VirCoudannes) July 8, 2026

El tema es especialmente delicado para el pullarismo. En Diputados, la exvicegobernadora Gisela Scaglia, una de las dirigentes más cercanas al gobernador, votó en contra de la reforma impulsada por la Casa Rosada. Ahora la discusión pasará al Senado, donde el oficialismo nacional necesitará sostener acuerdos con bloques aliados y con gobernadores que tengan incidencia sobre sus legisladores.

Además de Zona Fría, Santilli tiene entre sus objetivos ordenar apoyos para la reforma electoral nacional. La Casa Rosada quiere avanzar con la eliminación o suspensión de las Paso, una herramienta considerada clave dentro del plan político de Milei para llegar a 2027, cuando intentará ser reelecto, con mayores márgenes de control sobre el armado electoral y, sobre todo, con un peronismo que se quedaría sin una herramienta clave para cerrar una unidad que hoy parece difícil.

En ese marco, el nuevo jefe de Gabinete aparece como el encargado de recomponer puentes con los mandatarios provinciales. Santilli tiene buena relación con Pullaro y con otros gobernadores dialoguistas, y su llegada al cargo fue leída como una señal de apertura política después de una etapa más rígida en el vínculo entre Nación y provincias.

La reunión con Pullaro se dará, además, en la previa de una puesta en escena nacional en Tucumán por el 9 de Julio. Allí, Milei buscará mostrarse acompañado por un grupo de gobernadores en una foto de respaldo político. Pullaro, sin embargo, no participará de esa actividad y desarrollará, durante el feriado, actividad en la povincia.

La ausencia del santafesino en Tucumán no impide el diálogo con la Casa Rosada, pero marca el tono de la relación: apertura a negociar, sin alineamiento automático. Santa Fe tiene reclamos concretos y el gobierno nacional necesita votos. En ese cruce de intereses se moverá la primera reunión entre Pullaro y Santilli desde la llegada del dirigente del PRO a la Jefatura de Gabinete.

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