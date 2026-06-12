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Cómo funcionarán los servicios municipales en Santa Fe durante el feriado del lunes 15 de junio

La Municipalidad de Santa Fe confirmó el cronograma de servicios y atención para el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

12 de junio 2026 · 19:29hs
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La Municipalidad de Santa Fe detalló cómo operarán los servicios públicos el lunes 15 de junio

La Municipalidad de Santa Fe detalló cómo operarán los servicios públicos el lunes 15 de junio, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

La Municipalidad de Santa Fe dio a conocer el cronograma de funcionamiento de los servicios públicos para este lunes 15 de junio, feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, trasladado en esta oportunidad para conformar un fin de semana largo.

Entre las modificaciones previstas habrá cambios en la atención administrativa, el funcionamiento del transporte, espacios municipales y algunos servicios específicos, aunque otros continuarán con su esquema habitual.

Atención municipal

No habrá atención al público en el Palacio Municipal ni en las oficinas de Distrito distribuidas en la ciudad. La actividad administrativa se retomará normalmente el martes 16 de junio.

De todas maneras, continuará operativo el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) a través de la línea gratuita 0800 777 5000, para consultas, reclamos y solicitudes vinculadas a servicios municipales.

Recolección de residuos

La recolección domiciliaria de residuos se prestará con normalidad durante toda la jornada.

Las empresas Cliba y Urbafe mantendrán el cronograma habitual. Desde el municipio recordaron que los lunes corresponde sacar residuos secos.

En tanto, permanecerán cerrados los Eco Puntos, el programa Todavía Sirve y la Estación Verde de Colastiné.

Transporte y bicicletas públicas

El servicio de colectivos funcionará con la frecuencia habitual de los días domingo.

Por su parte, el sistema de bicicletas públicas “Las Bicis” estará disponible en su horario normal, entre las 6:30 y las 21 horas.

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Cementerio e IMUSA

El Cementerio Municipal abrirá para visitas de 7:15 a 12 y de 15 a 18:30, mientras que las inhumaciones se realizarán de 7:15 a 11:30.

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) permanecerán cerradas.

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Tribunal de Faltas y Mercado Norte

El Tribunal de Faltas atenderá en sus oficinas de San Luis 3078, de 8 a 16 horas.

Además, el Corralón Municipal trabajará con guardias mínimas.

En tanto, el Mercado Norte abrirá sus puertas de 9 a 13 y retomará el martes su horario habitual.

Informes turísticos

Las oficinas de turismo tendrán un esquema reducido.

  • Centro de Informes Turísticos (CIT) Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910): de 11 a 17 horas.

  • CIT del Dique I (Shopping Puerto Santa Fe): cerrado.

  • CIT del Casco Sur: cerrado.

Santa Fe feriado Servicios Municipalidad Cementerio
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