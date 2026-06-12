Del tope al congelamiento: concejales presentan una nueva propuesta para aliviar el costo del transporte

El proyecto busca mantener sin cambios la tarifa del transporte público hasta diciembre de 2026, luego de que el Ejecutivo no avanzara con la propuesta de los concejales Jorgelina Mudallel y Jorge Andrés Fernández para limitar los aumentos del boleto de colectivo en función de la inflación y los salarios.

Los concejales Jorgelina Mudallel y Jorge Andrés Fernández presentaron un proyecto para congelar la tarifa del transporte público de pasajeros en la ciudad de Santa Fe hasta el 31 de diciembre de 2026. La iniciativa surge como una nueva respuesta ante la falta de tratamiento y discusión de las propuestas impulsadas desde el Concejo para poner límites a los aumentos del boleto de colectivo y evitar que sigan impactando de manera desproporcionada en el bolsillo de los usuarios.

“Venimos planteando desde hace tiempo que el transporte público necesita una discusión seria y responsable. Primero propusimos un tope para que los aumentos no superen la capacidad de pago de los vecinos y vecinas. No obtuvimos respuestas. Mientras tanto, el boleto de colectivo en Santa Fe siguió aumentando y cada vez son más las familias que tienen dificultades para sostener algo tan básico como trasladarse por la ciudad. Por eso hoy damos un paso más y proponemos congelar la tarifa hasta fin de año”, sostuvo Jorgelina Mudallel.

jorgelina mudallel La Concejala Jorgelina Mudallel gentileza

Desde el bloque advirtieron que desde diciembre de 2023 el boleto de colectivo acumuló aumentos superiores al 800%, mientras que la inflación creció alrededor de un 303% y los salarios quedaron muy por debajo de esa evolución. En ese contexto, remarcaron que el costo del transporte público se transformó en una de las principales preocupaciones para quienes utilizan diariamente el sistema para trabajar, estudiar o acceder a servicios esenciales.

La iniciativa fue acompañada además por los concejales Violeta Quiroz, Pedro Medei y Gastón Restagno, quienes respaldaron la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar previsibilidad a los usuarios y evitar que nuevos incrementos profundicen las dificultades económicas que atraviesan miles de familias santafesinas.

Por su parte, Jorge Andrés Fernández señaló que “el boleto aumentó casi cuatro veces más que los ingresos de los usuarios. No puede seguir siendo la variable de ajuste de un servicio público esencial. Cuando una persona tiene que destinar una parte cada vez mayor de su salario para llegar al trabajo o llevar a sus hijos a la escuela, estamos frente a un problema que requiere una respuesta política”.

Asimismo, los concejales cuestionaron que la ausencia del Fondo Compensador Nacional sea utilizada como argumento para justificar aumentos permanentes.

“El transporte público sigue recibiendo aportes de distintos niveles del Estado. La solución no puede ser trasladar automáticamente todos los costos a quienes usan el sistema. Hace falta una estrategia integral que garantice la sustentabilidad del servicio sin castigar a los pasajeros”, afirmaron.

El proyecto establece que el Ejecutivo Municipal mantenga vigente el cuadro tarifario actual hasta el 31 de diciembre de 2026 y que informe periódicamente al Concejo sobre la situación económica del sistema, los aportes percibidos y las medidas implementadas para sostener el servicio.

“Estamos hablando de una medida concreta para aliviar el bolsillo de la gente. Si el Municipio no está dispuesto a discutir límites a los aumentos, al menos debe garantizar que no siga encareciendo la vida cotidiana de quienes dependen del transporte público en Santa Fe para desarrollar sus actividades todos los días”, concluyeron.

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