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Mario Papaleo denunció bloqueos y amenazas durante el conflicto con Asoem: "La mayoría de los trabajadores quiere trabajar"

El intendente de Sauce Viejo aseguró que hubo bloqueos, amenazas y servicios esenciales afectados durante las medidas de fuerza impulsadas por un sector de trabajadores municipales

8 de mayo 2026 · 10:18hs
Municipalidad de Sauce Viejo

gentileza

Municipalidad de Sauce Viejo

El intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, se refirió al conflicto que mantiene el municipio con el gremio Asoem y denunció una serie de hechos de violencia registrados durante las jornadas de paro llevadas adelante por un sector de trabajadores municipales.

Según sostuvo el mandatario local, las medidas de fuerza afectaron el funcionamiento de servicios esenciales y derivaron en presentaciones judiciales por distintos episodios ocurridos en los últimos días.

“El conflicto se viene extendiendo y la violencia con que se está manifestando es realmente preocupante”, afirmó Papaleo al describir el escenario que atraviesa actualmente la Municipalidad de Sauce Viejo.

Papaleo denunció bloqueos y amenazas durante el paro municipal

El jefe comunal aseguró que durante las protestas se registraron situaciones graves, entre ellas el “bloqueo de los obradores” municipales y el “secuestro de un móvil compactador” utilizado para la recolección de residuos.

Además, denunció la presencia de “grupos comandos invadiendo domicilios para apretar a la gente que no salga a trabajar”, en referencia a presuntas amenazas contra empleados municipales que no adhieren a las medidas de fuerza.

En ese contexto, Papaleo sostuvo que el grupo que impulsa el conflicto representa a “30 o 40 trabajadores” sobre una planta total cercana a los 200 empleados municipales. “La mayoría quiere trabajar, pero está atemorizada”, aseguró el intendente.

El conflicto entre Asoem y el municipio de Sauce Viejo

El mandatario local indicó además que el municipio aguarda una resolución judicial vinculada a la representación gremial y al pedido de código de descuento solicitado por Asoem.

Respecto a las denuncias sindicales por supuesta precarización laboral y reclamos salariales, Papaleo rechazó las acusaciones y afirmó: “Eso es una mentira”.

En esa línea, explicó que existen trabajadores contratados bajo modalidad de monotributo “como en cualquier localidad” y sostuvo que los empleados de planta permanente perciben los aumentos salariales acordados en paritarias.

“Los salarios son bastante similares” a los que se pagan en otros municipios y comunas de la región, afirmó.

Servicios públicos afectados en Sauce Viejo

Por último, el intendente remarcó que las medidas de fuerza complicaron la prestación de servicios públicos básicos, especialmente la recolección de residuos.

“No dejaron salir a los trabajadores a cumplir los servicios esenciales”, denunció. Y agregó: “La recolección de residuos tiene que ver con la salud y no están permitiendo que funcione normalmente”.

Mario Papaleo Sauce Viejo Asoem conflicto
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