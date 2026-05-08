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Santa Fe habilita un plan de cuotas para regularizar deudas tributarias de las empresas y las familias

La iniciativa permitirá saldar las deudas que los contribuyentes tengan en Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Patente Unica sobre vehículos y sellos

8 de mayo 2026 · 10:26hs
Plan de financiamiento de deuda por parte de la provincia 

gentileza

Plan de financiamiento de deuda por parte de la provincia 

El gobierno de la provincia de Santa Fe presentará un Plan Especial de Financiamiento para deudas tributarias, una iniciativa destinada a brindar alivio económico a familias y empresas santafesinas en el actual contexto económico nacional.

Según adelantaron desde la provincia, el nuevo esquema permitirá regularizar deudas vinculadas a Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Patente Única sobre Vehículos y Sellos, mediante planes de pago que contemplan desde 12 cuotas sin interés hasta 36 cuotas, dependiendo del tipo de tributo y la categoría del contribuyente.

La herramienta se suma a las medidas ya previstas en la Ley Tributaria 2026 y apunta a facilitar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes santafesinos.

Al anunciar la iniciativa, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que “en un contexto económico nacional difícil para muchas empresas y familias santafesinas, presentamos un plan de alivio de deudas impositivas”.

Además, remarcó que “este gobierno siempre se va a centrar en mejorar las condiciones de quienes trabajan y se esfuerzan; de quienes no quieren un plan social y apuestan al desarrollo de la provincia y del país”.

Pullaro también recordó que “desde el primer día pusimos orden en las cuentas públicas para poder afrontar momentos como éste, en los que cada santafesino necesita que lo acompañemos en su esfuerzo diario”.

• LEER MÁS: Créditos y descuentos: Santa Fe lanza un plan para aliviar a trabajadores endeudados

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