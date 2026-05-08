Subieron los colectivos interurbanos del Gran Santa Fe: todas las tarifas actualizadas

Las empresas que unen Santa Fe con Recreo, Monte Vera, Laguna Paiva, Sauce Viejo y Santo Tomé aplican nuevos valores desde este viernes

Moverse por el Gran Santa Fe será, desde este viernes, sensiblemente más caro. El nuevo cuadro tarifario para el transporte interurbano de pasajeros aplicará un aumento del 30,57% convalidado por el Gobierno de Santa Fe.

El ajuste golpea de lleno el bolsillo de miles de trabajadores y estudiantes que diariamente se desplazan entre la capital y las localidades vecinas.

Con los nuevos valores, el servicio que conecta Santa Fe con Santo Tomé (ramales Negro, Azul y Verde) se unificó en $2.284,98. Por su parte, quienes realicen el trayecto hacia Sauce Viejo deberán desembolsar $3.773,47 por cada tramo.

Linea c 2 Nuevas tarifas de colectivos interurbanos a partir de este 8 de mayo 2026. gentileza

Linea C Nuevas tarifas de colectivos interurbanos a partir de este 8 de mayo 2026. gentileza

Las nuevas tarifas, punto por punto

El impacto del incremento se distribuye de la siguiente manera en los principales corredores de la región:

Santa Fe - Santo Tomé: $2.284,98.

Santa Fe - Sauce Viejo: $3.773,47.

Recorridos locales: viajar dentro de la misma jurisdicción (solo Santo Tomé o solo Sauce Viejo) ahora cuesta $2.100.

Trayecto largo (Ramal C Verde): unir Sauce Viejo con Los Zapallos asciende a $6.783,11.

A estos aumentos se suman las nuevas tarifas difundidas por otras empresas que operan en el área metropolitana y el norte del departamento La Capital.

Empresa Recreo

Los nuevos valores establecidos son:

Centro: $4.087,03.

Feria: $3.478,30.

Roses: $2.898,47.

Crespo: $2.262,74.

Carnevale: $1.820.

Urbano Santa Fe: $2.100.

Intercountries

La empresa informó que desde este viernes el boleto Santa Fe–Countries costará $2.743,56, mientras que la tarifa entre countries quedó fijada en $2.100.

Laguna Paiva

El nuevo cuadro tarifario vigente establece los siguientes valores desde Santa Fe:

Santa Fe – Laguna Paiva: $8.528.

Santa Fe – Constituyentes: $6.887.

Santa Fe – Km 29: $6.369.

Santa Fe – Arroyo Aguiar: $5.678.

Santa Fe – Ascochinga: $4.642.

Santa Fe – Km 18: $4.296.

Santa Fe – Monte Vera: $3.864.

Santa Fe – Ángel Gallardo: $3.000.

Además, los tramos intermedios entre localidades oscilan entre $2.100 y $6.628, según la distancia recorrida.

Monte Vera

En este corredor, las nuevas tarifas son:

Monte Vera – Santa Fe: $3.610.

Ángel Gallardo – Santa Fe: $2.547.

Parada 10 – Santa Fe: $2.167.

Espora – Santa Fe: $2.100.

Arroyo Aguiar – Santa Fe: $2.927.

En los recorridos internos entre localidades del corredor, el boleto mínimo quedó fijado en $2.100.

El desafío de la "ciudad de proximidad"

Este nuevo ajuste no solo tiene un impacto económico directo, sino que también reabre el debate sobre la planificación urbana en la región. En sintonía con los recientes aumentos, especialistas como Miguel Rodríguez, decano de la FADU, advierten que la conectividad es vital para el sostenimiento de las áreas centrales.

Ante el encarecimiento sostenido de los traslados y la tendencia de los vecinos a mudarse hacia la periferia, surge la necesidad de repensar la capital bajo modelos de "proximidad" o la denominada "ciudad de los 15 minutos". El objetivo de estos modelos es reducir la dependencia del transporte interurbano y garantizar que los servicios esenciales estén al alcance de los vecinos sin que la movilidad represente una carga insostenible para su economía.

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