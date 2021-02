Cuándo comenzará la vacunación de los mayores y en qué lugares se realizará

• LEER MÁS: El paso a paso para poder inscribirse en el registro de vacunación contra el coronavirus

Martorano explicó que los turnos para la vacunación no se entregarán según la fecha de inscripción en el registro, sino de acuerdo a las prioridades establecidas en relación a los grupos de mayor riesgo frente a la infección por Covid-19. “Los primeros en ser convocados serán los trabajadores de la salud que no se desempeñan en el sector público ni en sanatorios o clínicas privadas y no hayan accedido a la vacuna (que según los cálculos del ministerio no son más de 2 mil personas). Después empezarán a adjudicarse los turnos a las personas mayores de 80 y 70 años”, enumeró.

Adelantó además que de acuerdo a lo previsto, las dosis comenzarán a aplicarse el próximo lunes, momento en que comenzarán a llegar los turnos establecidos a las casillas de mail que fueron informadas. Entre los lugares que funcionarán como vacunatorios en la ciudad de Santa Fe se nombro a La Esquina Encendida, El Alero, el Hospital Iturraspe de campaña (viejo), el Cemafe.

• LEER MÁS: Ya son 100.000 los santafesinos registrados para vacunarse

Por otra parte y ante la consulta de muchos sobre la imposibilidad que presentan algunos adultos mayores para poder trasladarse hasta los vacunatorios desde el ministerio de Salud informaron que: "mayores o menores de 60 años que estén postrados, personas electrodependientes (quienes requieren un suministro eléctrico constante para sostener el equipamiento que los alimenta o suministra oxígeno, entre otros apoyos) serán vacunados en domicilio. Es importante que se registren en la página y oportunamente se indicará a este grupo cómo manejarse. Pero todos serán vacunados en el marco de la campaña, informaron desde Salud.

¿Qué pasa con los que no tienen PC o celu?

Todos los santafesinos deben registrarse previamente en la página https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid/inicio. Luego recibirán un correo electrónico donde se les confirmará lugar, día y hora del turno. Los que no tienen acceso a una computadora o celular para inscribirse pueden acercarse al centro de salud más cercano o a través del 0800-555-6549

Se estima además que hay un 1% de personas que no tienen actualizado el DNI o mantienen la libreta cívica los que les dificulta la inscripción on line porque no pueden completar el formulario. También deben consultar en el efector más cercano.