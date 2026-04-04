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Santa Fe baja Ingresos Brutos y suma transparencia fiscal: cómo impactará en los precios

Mediante esta medida, Provincia permitirá a los consumidores conocer con mayor precisión cuánto inciden los tributos en el precio final, discriminando cuánto es la carga provincial y cuánto la nacional.

4 de abril 2026 · 10:55hs
Santa Fe baja Ingresos Brutos y suma transparencia fiscal: cómo impactará en los precios

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Santa Fe baja Ingresos Brutos y suma transparencia fiscal: cómo impactará en los precios

El Gobierno de Santa Fe dio un nuevo paso en su política de alivio fiscal al adherir al Régimen de Transparencia Fiscal, una medida que permitirá conocer con mayor precisión cuánto inciden los impuestos en el precio final de bienes y servicios.

La iniciativa encomienda a la Administración Provincial de Impuestos (API) la implementación de un esquema que discrimine el peso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos dentro de cada operación.

Transparencia en los precios: qué impuestos se verán en los tickets

Con esta medida, los consumidores podrán distinguir claramente qué parte del precio corresponde a tributos provinciales y cuál a impuestos nacionales, como el IVA.

El objetivo es mejorar la calidad de la información y fortalecer la transparencia fiscal, permitiendo decisiones de consumo más informadas.

Menos impuestos: la estrategia de Santa Fe para impulsar la economía

La adhesión al régimen se enmarca en una política sostenida de reducción de Ingresos Brutos, con foco en el sector productivo, la generación de empleo y la mejora de la competitividad.

En ese sentido, la Ley Tributaria 2026 incorporó beneficios clave:

  • Deducción del costo salarial de nuevos trabajadores
  • Descuento del gasto en energía eléctrica
  • Reducción de la carga tributaria para distintos sectores

Estas medidas buscan aliviar costos sin afectar los recursos esenciales del Estado.

Qué cambia para los consumidores en Santa Fe

La API será la encargada de definir los mecanismos para calcular la incidencia de Ingresos Brutos en cada factura.

Así, los consumidores podrán ver en sus comprobantes cuánto del monto abonado corresponde a este tributo provincial, algo que hasta ahora no estaba claramente detallado.

Ley nacional y adhesión provincial: cómo se articula el sistema

La iniciativa provincial se complementa con la Ley 27.743, que estableció a nivel nacional la obligación de detallar los impuestos en precios y comprobantes e invitó a las provincias a sumarse.

De esta manera, Santa Fe combina baja de impuestos con mayor transparencia, alineándose con estándares nacionales.

Implementación gradual: sin costos extras para comercios

Desde el Gobierno aclararon que la implementación será progresiva y no obligatoria en los casos donde implique costos adicionales para los comercios, como la actualización de sistemas de facturación.

El objetivo es no afectar la operatoria del sector comercial.

Impacto real: miles de empresas ya accedieron a beneficios fiscales

En los primeros dos meses de vigencia de la Ley Tributaria 2026:

  • 788 empresas dedujeron 3.193 salarios de nuevos trabajadores
  • Se generó un ahorro de más de $2.150 millones
  • Solo en febrero, el beneficio alcanzó $1.384 millones

Además:

  • 245 comercios, 86 industrias, 80 constructoras y 53 empresas gastronómicas utilizaron el régimen
  • 319 industrias y 2.644 comercios descontaron el costo de energía eléctrica, con un ahorro superior a $1.576 millones
  • 1.245 pequeños contribuyentes accedieron a la alícuota reducida del 2,5% en Ingresos Brutos, ahorrando más de $124 millones

En total, cerca de 5.000 empresas ya aprovecharon los principales beneficios fiscales.

• LEER MÁS: Ingresos Brutos: empresas podrán deducir un sueldo bruto por cada trabajador formal que incorporen

Santa Fe Ingresos Brutos precios
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